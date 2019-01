Liga mistrů pro něj předčasně skončila. Opavský pivot Martin Gniadek si bude muset na měsíc od basketbalu odpočinout. V zápase na brněnské palubovce si poranil rameno.

„Magnetická rezonance ukázala, že mám natažené a částečně natržené vazy v rameni,“ prozradila opavská opora. Přesto Martina Gniadka v hale uvidíte, domácí zápasy sleduje.

Martine, můžete prozradit, co se vám v Brně přihodilo?

Šel jsem do souboje s protihráčem. Rameno mi přeskočilo a bylo zle. Mám za sebou vyšetření, ať už budou natržené nebo natažené, čeká mě měsíční pauza.

V letošní sezoně vás hodně kosí marodka.

Bohužel je to tak, něco podobného jsme si prožili tuším, tři roky zpátky. Tehdy jsme ale nehráli Ligu mistrů, tak se to kousalo lépe. Také se k tomu přidal ještě náročný program.

Sice jste zraněn, do haly ale chodíte…

Chci být s klukama alespoň při domácích zápasech. Mám dlahu, což je docela handicap.

Tím pádem nejste nápomocen manželce v péči o malou dcerku…

(usměje se) To ne, nedělám teď nic, vždyť si pomalu neutřu ani zadek.

Co říkáte na dosavadní výsledky Opavy?

Je to taková houpačka. Když máme zápas Ligy mistrů, vždy nám po něm klesne sebevědomí a na palubovce je to znát. Předtím jsme dostali šišku jednou za sezonu od Nymburku, nyní je to skoro každý týden.

Proč tomu tak je?

Liga mistrů je o jiném basketbalu. Scénáře z těchto utkání jsou stejné. Poločas se držíme, dokonce vedeme, ale pak nás to položí.

Dá se opavské vystoupení v Lize mistrů hodnotit negativně?

Věřím, že zkušenosti z této soutěže zúročíme v play-off proti silným soupeřům. Nemáme tak široký kádr, jak naši protivníci. Zranění dvou tří hráčů je pro nás velkým problémem.

Co vám osobně Liga mistrů přinesla?

Zkušenosti s velkým basketbalem. Poznali jsme, jak to chodí jinde ve světě. Je to podstatně fyzicky náročnější než naše liga.

Která destinace na vás udělala největší dojem?

Jednoznačně Izrael. Byl jsem tam poprvé. Jiná kultura, jiní lidé. Udělalo to na mě dojem.

Myslíte si, že vám loňská forma naskočí?

V to všichni věříme. Spoléháme na to. Dáme se dohromady, prodáme zkušenosti z Ligy mistrů a uhrajeme dobrý výsledek.