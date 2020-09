Nedělním zápasem v Ústí nad Labem vstoupí do nového ligového ročníku opavští basketbalisté. Tým trenéra Petra Czudka se oslabil. Nicméně zkušený pivot Martin Gniadek věří, že jeho tým může hrát opět nahoře. „Oslabili jsme, ale větší roli dostanou mladí kluci, kteří budou v kádru třetí sezonu. Věřím, že jim to půjde,“ myslí si Martin Gniadek.

Martin Gniadek, velká opora BK Opava | Foto: Petr Widenka

V neděli vás čeká první zápas nové sezony. Do zápasového kolotoče naskakujete po dlouhé pauze, kdy liga skončila předčasně už v únoru. Může být znát určitá nevyhranost?

Máme za sebou sedm přípravných zápasů, naposledy jsme absolvovali turnaj na Slovensku. Dlouhá pauza byla, to je pravda, ale příprava proběhla jako před každou jinou sezonou. Osobně to nějak moc nevnímám.