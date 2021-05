/ROZHOVOR/ Velký kámen ze srdce spadl po vítězství nad Kolínem opavskému Martinu Gniadkovi. V zápase bojoval s fauly. Přiznal se, že byl nervózní. „Děkuji klukům, že jsme to zvládli. Osobně jsme úplně v pohodě nebyl,“ přiznal po vítězství opavských basketbalistů v poměru 88:72.

Martin Gniadek | Foto: Deník/Petr Widenka

Martine, dílo dokonáno. Poslední pátý zápas jste zvládli, jak jste ho viděl?

Byl jsem hodně nervózní. Už jak jsme jeli z Kolína, kde jsme prohráli oba zápasy celkem výrazně, tak jsem z toho nemohl spát. Pořád jsem nad tím přemýšlel. To se promítlo i do mého pondělního výkonu. Naštěstí ostatní kluci to zvládli a já jim za to děkuji.