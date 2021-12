Miloš Kopečný, fotbalista s ligovou minulostí míří do Opavy

Společnost mu vedle rodičů bude dělat bratr Niklas, partnerka Madde a jejich tři děti. „S dětmi dostaly Vánoce jiné rozměry. Všemu předchází kvalitní přípravy, ať je všechno vymazlené,“ pousmál se pětadvacetiletý basketbalista.

Štědrovečerní stůl bude u Markussonů bohatý. Základem je ryba. „Podává se losos, dále nakládané sledě s bílou omáčkou, klobásky, zelenina a samozřejmě švédské kuličky nebo tlačenka,“ přiblížil Mattias Markusson. Součástí večeře je dopp i grytan. Jedná se o chléb namočený v šunkovém vývaru.

Rozbalování dárků přichází stejně jako v Česku na řadu po večeři. S tím rozdílem, že ve Švédsku je na rozdíl od Ježíška nosí Vánoční skřítek. „Stromeček máme živý. Škoda jen, že v posledních letech jsou i u nás ve Švédsku Vánoce téměř bez sněhu,“ poznamenal basketbalista BK Opava.

Součástí Vánoc jsou taky pohádky. „Hlavní pásmo startuje na Štědrý den po obědě, někdy okolo čtrnácté hodiny. Osobně rád koukám na Sám doma,“ svěřil se Mattias Markusson.

Co se týká koled, tak ty osobně nezpívá. „Tím nechci říct, že by ve Švédsku koledy nebyly,“ zvedl prst.

Některé dárky nakupoval v Česku. „V Česku jsem nakupoval on line s tím, že brácha je vyzvedával,“ poznamenal Mattias Markusson. Samotnému mu největší radost v dětství pod stromečkem udělaly videohry. Do Švédska vyráží třiadvacátého, do Slezska se vrací za pět dnů.