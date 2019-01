Kolín, Opava /FOTOGALERIE/ – Měla to být jednoznačná záležitost, nakonec nebyla. Štika basketbalové Mattoni NBL z Kolína se na své vítězství nad Opavou docela nadřela.

Cílem Opavy bylo chytit začátek zápasu, a to je se ji podařilo. „V prvních dvou čtvrtinách jsme diktovali tempo hry, bohužel jsme se nevyvarovali chyb,“ poznamenal opavský kouč David Klapetek.

Jeho týmu vycházela sázka na zónovou obranu. Kolínští nemít Davida Machače, který v první půlce zápasu nasázel přes dvacet bodů, těžko by pak Opavu doháněli. „V průběhu týdne nás pronásledovaly zdravotní problémy. Všichni Američani netrénovali až do čtvrtka, stejně tak Standa Zuzák. Určitě i to ovlivnilo průběh utkání,“ omlouval vlažný vstup do zápasu trenér Středočechů Predrag Benaček.

Klíčový pro vývoj utkání byl závěr prvního poločasu, ve kterém Slezané vyrobili zbytečné ztráty, které Kolín potrestal. „Mohli jsme jít klidně do kabin plus osm a zápas se mohl vyvíjet jinak, ale nestalo se. Bylo vidět, že Kolín má ve svém středu klíčové hráče, kteří v rozhodujících chvílích zabrali,“ doplnil Klapetek.

Kolín – Opava 79:65 (20:23, 40:39, 65:50)

Body: Machač 28, Barnes 15, Jelínek 8, Marko 8, Benáček 6, Field 5, Zuzák 4, Ames 3, Hubálek 2 - Blažek 17, Vaňák 13, Šiřina 10, Celebija 8, Kolovrat 8, Dokoupil 4, Klečka 3, Galata 2. Rozhodčí: Macela, Hošek, Milata. Fauly: 19:14. TH: 5/8:10/13. Trojky: 6:5. Nejlepší hráč: David Machač (Kolín)