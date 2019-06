Letos třicetiletý Tomáš Matera zdolal náročný sportovní triptych, složený z plavání, z jízdy na silničním kole a maratonského běhu, v čase 15 hodin 40 minut a 40 sekund. „V cílové rovince z člověka všechno spadne. Atmosféra tady byla naprosto dokonalá, špalír lidí, místo šáňa na nás stříkali pivo, bylo to prostě perfektní,“ popsal nejkrásnější část sobotního martyria oficiálně první GRIZZLYMAN.

Než si však mohl Tomáš prožít cílovou extázi, musel nejdříve zdolat beskydský extrém v tropických sobotních teplotách. Závod odstartoval v pět hodin ráno na břehu vodní nádrže Olešná.

PLAVÁNÍ 3,8 KM

„Byla teplá voda, tak organizátoři zakázali neopreny, což si myslím bylo dobré rozhodnutí. Plavalo se dobře, i když to bylo takhle po ránu. Na čele jsme utvořili dvojici a tak jsme celé plavání absolvovali spolu. Byla to nejpříjemnější disciplína ze všech,“ přiznal člen KILPI RACING TEAM.

V závodním depu následně obul cyklistické tretry a vyrazil směr Beskydy.

KOLO 205 KM, PŘEVÝŠENÍ 4100 M

„Cyklistická část byla hodně kopcovitá, ale byly tam i rovinaté přejezdy, tak se dalo dobře valit. V průběhu dne se udělalo docela horko. Ono těch 200 kilometrů v kopcích je znát. Už i ty nohy ke konci přestaly fungovat,“ pokračuje Tomáš Matera.

LYSÁ HORA A KRIZE

Pro druhou i třetí disciplínu připravili organizátoři pro účastníky ultratriatlonu závodní peklo se jménem Lysá hora. Nejdříve ji museli zdolat na kole, hned poté jen v běžeckých botách. „Na kole to bylo asi daleko horší než v běhu, protože mám docela těžké převody, takže jsem to tam lámal. Ke všemu to byl poslední kopec po nějakých 180 kilometrech, ale nějak jsem se tam dostal. V běhu to byl pro změnu první kopec, to byl člověk ještě namotivovaný a relativně čerstvý,“ zhodnotil dvojí boj s královnou nejvýchodnějšího pohoří České republiky.

Přesto ani ta Tomáše nedostala do největší krize celého závodu. „Ta byla asi v běhu, v asfaltové pasáži z Malenovic pod Ondřejník a posledních 5 kilometrů. To mi ale vůbec nechutnalo. V terénu to ještě šlo. Asfalt byl už hodně na morál. Říkal jsem si několikrát, že už přejdu do chůze, ale vzápětí že ne, že to ještě musím vydržet. Bylo to už nekonečné,“ přiznal.

BĚH 42,5 KM, PŘEVÝŠENÍ 2100 M

Závěrečná disciplína dala všestrannému sportovci celkově pořádně zabrat. „Běh byl v mém případě na morál, protože po kole jsem byl docela hotový. Klusal jsem víceméně jen z kopce, pak jsem se snažil i po rovině, do kopců to vůbec nešlo. Kluci mě na běhu stahovali, ale nakonec to vyšlo,“ těšilo borce z Dobroslavic.

Během závodu do sebe dostal Tomáš dvacet litrů tekutin, po cestě se navíc snažil ochladit, kde se dalo. „Hlavně v tom běhu jsem byl dost zavařený a při každé příležitosti, když byla nějaká kaluž nebo fontána, tak jsem se snažil toho využít a trošku ochladit.“

FMsportFEST má svého prvního GRIZZLYMANA, který výkonnostní laťku položil hodně vysoko a budoucím účastníkům ultratriatlonu vzkazuje: „Trénujte. Trénujte víc, než jsem natrénoval letos já, jinak to pak strašně bolí. Chce to být rozumný, nepřepálit to a pak si na to nastavit hlavu. Byli závodníci, kteří měli závod rozjetý velice dobře, neměli žádný technický nebo zdravotní problém, ale zabalili to, protože to hlava nebere.“