Vedoucí celek soutěže začal zápas ve velkém stylu. Prezentoval se hezkými akcemi a rychle šel do vedení 4:0. „Začátky zápasů máme vždycky kruté. Musíme prohrávat a až pak se nakopneme,“ řekl domácí útočník Denis Bořucký, který s pětatřiceti brankami kraluje nejlepším střelcům celé divize F. Ve sestavě Jakubčovic dostal prostor teprve patnáctiletý Patrik Petr, který se v prvním poločase dostal do dvou dobrých šancí, ani v jednom případě ale brankáře Godulu nepřekonal.

Medvědy čtyřbrankové manko nepoložilo. „Umíme zápasy otáčet. Dáme gól a pak se zvedáme. Baracudu jsme mohli i porazit,“ narážel Denis Bořucký na nastřelené břevno z poslední minuty. Bod za remízu 5:5 se počítá. Baracuda totiž ještě letos neprohrála, a to zbývá do základní části jedno kolo. „Je vidět, že osobě ví. Mají nacvičené signály,“ řekl na adresu soupeře.

Denis Bořucký se ve futsalu našel. „Je to ideální kombinace s velkým fotbalem. Beru to jsou dobrou přípravu. Je lepší hrát v tělocvičně, než nabírat kondicí běháním po lese,“ pousmál se fotbalista oldřišovského Moravanu.

„Domácí měli slabší začátek, my jsme toho dokázali využít. Vedli jsme o čtyři branky a mysli si, že už to půjde asi samo. Podle mě tam bylo z naší strany i podcenění,“ ohlížel se za zápasem obránce Jakubčovič Kamil Molnár. „Na druhou stranu ve futsalu jsou obraty běžné. My jsme taky naposledy v derby s Odrami prohrávali 0:3 a nakonec vyhráli 8:4,“ zakončil.

Medvědi Malé Hoštice - Baracuda Jakubčovic 5:5 (3:5)

Branky: Bořucký 2, Dřizgevič 2, Těžký - Bátrla 4, Hrubý.

Medvědi Malé Hoštice: Godula – Klinger, Hartmann, Kuděla, Poštulka – Bořucký, Brunclík, Těžký, Dřizgevič.

Baracuda Jakubčovice: Strempek – Jakub Petr, Vavroš, Molnár, Bátrla – Michálek, Patrik Petr, Ďurica, Voda, Hrubý.