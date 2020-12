/FOTOGALERIE/ Bez sedmi vteřin odehrál čtyřicet minut, byl k nezastavení. Kapitán opavských basketbalistů Jakub Šiřina vzal svůj tým do batohu a dotáhl k dalšímu vítězství. Slezané pouze v devíti lidech loupili ve Svitavách. Tury porazili v prodloužení 93:80. Třiatřicetiletý rodák z Ostravy byl k neudržení. Dal sedmatřicet bodů, navrch přidal třináct asistencí.

Jakub Šiřina, kapitán BK Opava | Foto: Deník / Petr Widenka

„Svitavy rozhodně nepatří v tabulce na pozice, na kterých se momentálně nacházejí. Mají silný tým. Naše vítězství má proto velkou cenu,“ podotkl Jakub Šiřina. „My jsme měli dobrý vstup, v prvním poločase jsme hráli dobře jak v útoku, tak obraně,“ pokračoval opavský kapitán. Jeho tým šel do dvouciferného vedení. Jenomže ve třetí čtvrtině přišel obrat. „Začali jsme kupit chyby, to byla voda na mlýn domácím. Nejen, že naše vedení vymazali, dokonce šli do vedení. Naštěstí jsme jim nedovolili jít do žádného trháku,“ zvedl prst opavský rozehrávač.