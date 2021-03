Jaký dokáže být covid těžkým soupeřem poznal na vlastní kůži sportovní ředitel a trenér BK Opava v jedné osobě Petr Czudek. Jak sám přiznal, deset dnů ležel jako placka, trápily ho horečky. Nyní už mu je lépe a v hlavě spřádá myšlenky, jak svůj tým, co nejlépe připravit na vrchol sezony.

Trenér opavských basketbalistů Petr Czudek | Foto: Petr Widenka

Covidová nákaza navštívila rodinu Petra Czudka po zápase v Kolíně a následném testováním celého týmu. „Prošli jsme si tím celá rodina, mě to ale trefilo nejvíce,“ přiznal někdejší vynikající rozehrávač. „Nebylo mi opravdu dobře. Deset dnů jsem ležel jako placka. Měl jsem horečky a velkým problémem pro mě bylo dojít na toaletu,“ svěřil se Petr Czudek, kterému hrozila i hospitalizace v nemocnici. „Když jsem se nadechl, že to bude lepší, vrátily se mi horečky. Žaludek jsem měl na vodě. V jednu chvíli to bylo docela dost na hraně,“ popisoval v kostce průběh covidové nákazy.