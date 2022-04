Právě verbální projev stál za tím, že rozhodčí Pavel Touš ukončil očekávaný střet už v prvním kole. „Viděl jsem to tak. Já také tak jednou prohrál, když mi páčili nohu. Dávám si od té chvíle na to pozor, je to poučení pro Vaška. Zakřičel a hotovo. Předešli jsme možná zranění,“ popsal svůj pohled ještě v kleci Meliš.

Krátce po zápase se o své dojmy podělil i Mikulášek. „Moje chyba, neměl jsem řvát. Měl jsem navrch celou dobu, věděl jsem, že na zemi mi neublíží. Mrzí mě, že jsem prohrál takovým způsobem, protože jsem tím zklamal sebe i svůj tým. Holt ale takový je sport,“ řekl mimo jiné.

To bylo vše. Na tiskovou konferenci dorazil už pouze vítěz. „Je mi líto, že Vašek nepřišel. Ale je to jen malá kaňka na jinak super turnaji,“ prohlásil promotér Oktagonu Ondřej Novotný.

Mluvil tak pouze Meliš. „Byl jsem si tou kimurou jistý na sto procent. V tréninku mi vychází, byla to jedna ze zbraní, kterou jsem chtěl použít ve druhém kole. Z první mi unikl, ale když jsem chytil druhou, věděl jsem, že to vyjde. Že pokud neodklepe, nebo nezakřičí, tak mu urvu ruku. Sice říkal, že si to bránil, ale tam nebyla žádná obrana,“ přiblížil Tomáš Meliš novinářům.

Kimura byla prý ale jen jedna z připravených technik. „V plánu jsem měl ještě armbar a triangl. I s trenérem jsme se bavili, že nelze mít jen jednu techniku, ale dvě nebo tři. Tohle byly možnosti, pokud by to mělo končit submisí,“ naznačil taktiku Meliš.

„Jinak plán byl oťukávání v prvním kole. Ve druhém pak na něj vyletět tvrdou kombinací a strhnout ho na zem, kde je jeho slabina. Začal ale zkracovat vzdálenost a pak jsem se pobláznil,“ připustil. „Šel jsem na takedown, ale on se ubránil a skončili jsme na zemi. Nasadil divné škrcení, které mu ale nešlo, asi ani nevěděl, co dělá. I trenéři mu řvali, aby to pustil,“ popisoval Meliš.

Byl si vědom, že klíčové v cestě za vítězstvím bylo nepřistoupit na Mikuláškovu psychologickou hru. „Kdybych to udělal, asi bych prohrál,“ pokýval hlavou. „Snažil jsem se jeho kecy nevnímat, protože jeho nejsilnější zbraní je, když se vám dostane do hlavy. Tím to možná prohrál Andrés (Raška),“ vzpomněl tři roky starou bitvu o Ostravu, kterou ovládl Mikulášek.

„Já chci být klidný, protože jsem i trenér, a co by si o mě děti v mém gymu pomyslely, kdyby tam létaly i z mé strany facky a nadávky? V hlavě mám bengál, ale na povrchu nesmím dát znát, že mě to štve,“ přiznal Tomáš Meliš.

Teď je otázkou, zda se vztahy mezi sobotními soupeři zase urovnají. „Problém měl ale jen Vašek, ne já. Já to celou dobu bral jen jako sport, zápas, který vyhraju, nebo prohraju. Hotovo!“ zopakoval svá dřívější slova.

„Myslím, že i on to tak začal brát, když mi podal ruku na veřejném vážení, a potom i v kleci. Nevidím žádný problém, jen to, že on se urazil, když jsem řekl, že nemám potíž jít s ním do zápasu. To je celé,“ uzavřel Tomáš Meliš.