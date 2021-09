/FOTOGALERIE/ Boj v o vstupenku do basketbalové Ligy mistrů je tady. Opava dnes narazí na ukrajinského šampióna BC Prometej Kamjanske. Slezané jsou na souboj s favoritem natěšeni. Ze své bulharské bubliny chtějí vytěžit co nejvíce.

Jakub Slavík před odchodem na trénink | Foto: Rostislav Dragoun

„Bude to hodně náročné. S kluky jsme se dívali na jejich zápas proti Sofii, který vyhráli o 40 bodů. Cesta za vítězstvím to nebude jednoduchá, ale šance tam je. Budeme muset do zápasu vstoupit koncentrovaně a nenechat soupeře bodově odskočit, tak jak se to stalo Bulharům, kdy prohráli druhou čtvrtinu 3:33,“ hledá opavský křídelník Jakub Slavík cestu k večernímu vítězství.