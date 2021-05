Slušná čísla měl ve včerejším čtvrtfinálovém zápase basketbalové NBL mezi Opavou a Hradcem Králové domácí pivot Miroslav Kvapil. On měl zásluhu na výhře. Opavský odchovanec si do statistik připsal 15 bodů a sedm doskoků. Měl podíl na tom, že jeho tým zvítězil 79:56.

BK Opava-Kralovští sokoli 79:56 Play off (2.kolo) | Foto: Deník/Petr Widenka

Včerejší utkání bylo úplně jiné, než to první. Jasně jste dominovali a soupeři prakticky nedovolili vůbec nic…

Konečně jsme potvrdili roli favorita. Ukázali jsme, že právem nám před play off patřila druhá příčka. Byli jsme maximálně koncentrováni. Navíc Hradci chyběl klíčový hráč Barac, a to bylo znát.