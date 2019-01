Dlouhé cestování, málo spánku a nakonec taková darda. Opavští basketbalisté ve svém jedenáctém vystoupení v Lize mistrů shořeli jak papíroví čerti.

Na palubovce řeckého velkoklubu PAOK Soluň prohráli 93:43. Byť neměl trenér Petr Czudek proti favoritovi kompletní sestavu, je konečný výsledek ostudný. „Je to tak, hráli jsme hrozně. Nepředvedli jsme vůbec nic. Všichni se musíme stydět,“ podotkl pětadvacetiletý pivot Slezanů Miroslav Kvapil.

Mirku, zápas s PAOKEM byl z opavské strany hodně nepovedený…

(kyselý úsměv). Nemám co k tomu říct. Přijeli jsme do Soluně v hodně oslabené sestavě. Sice nás bylo deset, ale Vašek Bujnoch a Lukáš Bukovjan hrát nemohli. Vymlouvat se na to rozhodně nechci. Do zápasu jsme nastoupili odevzdaně, bez myšlenek na vítězství. Chybělo nám nasazení v obraně. Neplnili jsme si v útoku to, co jsme si řekli.

Proč tomu tak bylo?

Nevím, těžko říct. Možná to bylo tím, že nám chyběli Šířa s Martinem Gniadkem a do povědomí se nám vkradlo, že bez nich nemůžeme uspět, a to je špatně.

Na takový kolaps nejsme u Opavy zvyklí…

Náš historicky nejhorší výkon, stydím se za něj. PAOK nehrál tak dobře jako třeba Nanterre. Porazil nás v suchém triku, my jsme mu jeho roli pořádně ulehčili.

Na utkání překvapivě přišla nízká divácká návštěva. Navíc fanoušci ani moc nefandili…

Osobně jsem čekal hustější atmosféru, obzvlášť poté, co řečtí příznivci předvedli u nás. Asi tolik netáhneme, jsme přece jenom pro ně nějaká Opava.

V tomto případě jste asi tlačili hodiny, ať už je konec zápasu…

Bohužel to bylo přesně toto utkání. Konec byl pro nás malým vysvobozením.

Kdo s vámi na Ligu mistrů vyrazil, musí uznat, že cestování vám dává pořádně zabrat…

Osobně jsem zničený, spíte maximálně tři čtyři hodiny v kuse. Ale nestěžujeme si.

Kde se vám osobně nejvíce doposud při zahraničních výjezdech nejvíce líbilo?

V Benátkách, stihli jsme se podívat i do historického centra a to mě nadchlo.

Vozíte si domů suvenýry z cest?

(usměje se). Mám za úkol od přítelkyně přivézt magnetky, tak se snažím, už jich máme docela dost, kupuji je hlavně na letišti.

V sobotu čekají Opavu Pardubice, jak tento duel vidíte?

Bude to jiné utkání než v Řecku, už bude Šířa, budeme silnější. Věřím, že se nám podaří uhrát dobrý výsledek, to znamená vyhrát.