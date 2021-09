Šampionát se konal na vodní nádrži Nové Mlýny pod záštitou Jihomoravského kraje. Vítr se měnil od slabého po sílící severovýchodní až ke dvaceti uzlům. „Závěr závodu byl převážně o taktice a fyzické přípravě. Doposud Adél závodila v lodní třídě Optimist, která je určena pro mladé závodníky do patnácti let,“ řekl Michal Rabas, trenér mladé jachtařky. „Její vynikající sportovní výsledky a zkušenosti získané při závodech a soustředěních po celé Evropě se zhodnotily a při přechodu již na juniorskou lodní třídu ILCA 4 získává první tituly,“ pokračoval.

Volby do Poslanecké sněmovny se konají ve dvou dnech, v pátek 8. října 2021 od 14.00 hodin do 22.00 hodin a v sobotu 9. října 2021 od 8.00 hodin do 14.00 hodin.