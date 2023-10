Žákovské výběry opavského basketbalového klubu měly perný víkend. Na kluky čekaly zápasy Žákovské lize. V celku se jim dařilo. Tým kouče Radovana Filipa si připsal do tabulky dvě jasná vítězství. Naopak svěřenci Petra Martikána schytali pořádný debakl.

Jiří Štěpánek mluví ke svým svěřencům. | Foto: David Klapetek

U13

BK Opava - BK NH Ostrava MOaP 43:31 (8:11, 19:19, 29:24)

Body Opavy: Gronský 12, Běťák 8, Gargoš 6, Horák 6, Bartošík 4, Kraus 3, Daněk 2, Glogar 2.

BK Opava-BK NH Ostrava MOaP 28:55 (12:13, 16:25, 27:35)

Body Opavy: Bartošík 8, Běťák 4, Daněk 4, Drozd 4, Gargoš 4, Kraus 4.

Jiří Štěpánek (trenér): „Zápasy s Ostravou ukázaly plody naší práce z přípravy. Zároveň to byl velký sen od kluků - jednou se vítězně poměřit s NH Ostrava. Jsem rád, že si ho splnili. Nechci, ať to vyzní špatně, ale jsem rád, že ve druhém utkání přišla facka v podobě porážky. Musíme si uvědomit i to, že jedna výhra z nás nedělá mistry světa. Je to pro nás skvělá zkušenost.“

U14

Snakes Ostrava – BK Opava 113:41 (41:9, 62:23, 88:38)

Body Opavy: Bielík 14, Gorecki 7, Gargoš, Kocourek a Svrčina po 4, Matušek 3, Cojocaru a Klobouček 2, Kovalčík 1.

Petr Martikán (trenér): „Utkání s týmem BK Snakes Ostrava jsme předehrávali v pátek a vůbec nám nevyšlo. Chyběli nám tři klíčoví hráči. Jak se ukázalo, bylo to pro nás velké oslabení, což se nakonec promítlo i do výsledku.“

U15

Slavia Kroměříž - BK Opava 61:74 (12:24, 24:37, 43:56)

Body Opava: Grónský 19, Kraval 17, Hejduk 14, Žůrek 12, Harazin 4, Mikuláš Vajda 3, Daněk 2, Křižanovský 2, Marek Vajda 1.

Radovan Filip (trenér): „V sobotu v Kroměříži jsme začali aktivně a díky rychlému a kombinačnímu basketu si vybudovali náskok dvanácti bodů. Následně domácí zalezli v pěti do bedny a my jsme se hůře prosazovali. Nakonec jsme ale utkání vyhráli s třináctibodovým rozdílem.“

FASTAV Zlín - BK Opava 63:110 (9:29, 25:61, 43:93)

Body: Grónský 27, Hejduk 23, Žůrek 17, Kraval 12, Hnojil 10, Křižanovský 10, Harazin 5, Daněk 2, Mikuláš Vajda 2, Marek Vajda 2.

Radovan Filip (trenér): „V neděli ve Zlíně jsme předváděli krásný kombinační basketbal zakončovaný volnými střelami. V obraně to byl náš doposud nejlepší výkon a díky tomu jsme dali také hodně košů z rychlého protiútoku a vyhráli téměř o padesát bodů.“