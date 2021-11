Skvěle konkuroval hvězdám lisabonské Benfiky mladý pivot Opavy Jan Mička. Devatenáctiletý borec dostal v Portugalsku od trenéra Petra Czudka velkou porci minut a rozhodně nezklamal. Naopak. Jasně ukázal, že se s ním musí počítat. Rval se o každý balon, neuhnul z jediného souboje. I díky němu byli Slezané ve hře až do posledních vteřin. Nakonec těsně prohráli 84:86.

Jan Mička brání Gomese | Foto: FIBA Europe Cup

Opavští odcestovali do Lisabonu v okleštěné sestavě, ale tvrdě se rvali s osudem. Vedle zmiňovaného Honzy Mičky byl dost i vidět i Juraj Páleník, autor tří trojek. „Hrálo se mi dobře, bavilo mě to. Musím přiznat, že jsem si zápas pořádně užil,“ usmíval se Jan Mička. Sám nebyl úplně zdravotně v pořádku, na palubovce to ale vidět nebylo. „Trápí mě rýma, ale byl bych blbec, kdybych šance, kterou mi trenér dal nevyužil,“ řekl rázně.