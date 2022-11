Frýdek-Místek vás porazil vysoko. Byli o hodně napřed?

Za Frýdek-Místek hrálo více zkušenějších hráčů. Byli sehraní. My hrajeme teprve od září.

Naopak Krmelín jste vysoko porazili. Byli jste s výkonem spokojeni?

Z výhry nad Krmelínem jsem měl radost. Nedávno jsme s Krmelínem prohráli, takže u náš šlo vidět zlepšení. Byli jsme více sehraní, ale pořád máme co zlepšovat.

Vy jste dal za víkend 22 branek. S tím jste asi spokojený, že?

Mám z toho velkou radost. Užíval jsem si to, ale bylo to díky mému kamarádovi Adamu Stříbnému. Pořád mi nahrával. Hodně spolu trénujeme. Vlastně oba máme často zdoublované tréninky a jde to poznat. Hrajeme i s se staršími žáky, ale tam žádné hvězdy nejsme. Jinak tréninky s mladšími žáky a paní trenérkou Šárkou mě hodně baví. Kluci se pořád zlepšují.

Zkušenosti sbíráte taky mezi staršími žáky. Posouvá vás to hodně dopředu?

Zkušenosti sbírám hlavně díky svým trenérům – Liboru Kozubkovi a Zdeňku Broukalovi. Dobře nás vedou. Mezi staršími žáky jsou zkušenější kluci, hrají to už trochu déle a učím se od nich. Letos v září to bylo rok, co jsem s házenou začal. Dělal jsem hodně sportů, ale házená mě baví nejvíc. Máme super partu, mám tam hodně kamarádů a hlavně bráchu Oliho.

Máte nějaký házenkářský vzor?

Házenkářský vzor zatím nemám. Byl jsem se podívat na zápas Česka s Estonskem a moc se mi líbilo dívat se na profi házenou. jednou bych si to chtěl zkusit. Naši trenéři nás vzali taky do Slovinska a možná se dostaneme i jinam do zahraničí. To je super!