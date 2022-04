Opava v sezoně Sovy čtyřikrát porazila. Play off je ale jiná soutěž. „USK má nepříjemný tým. My jdeme do play off ale z druhého místa. Už doma chceme jasně ukázat, jakým směrem se bude série vyvíjet. Chceme ji co nejrychleji ukončit,“ řekl odhodlaně opavský kouč Petr Czudek. Opava se bude muset obejít bez zraněného Rostislava Dragouna. Nicméně nechtěla nic ponechat náhodě a pro vyřazovací boje angažovala amerického křídelníka Keenana Gumbse.

Petře, v play off narazíte na USK Praha. Byť to s ním máte 4:0, bude to hodně nepříjemný soupeř. Třeba v nadstavbě vás potrápil…

Do posledního kola jsme bojovali o druhé místo. Potvrdili jsme ho až vítězstvím nad Ústím nad Labem. Naším prvořadým cílem se bylo dostat ze zdravotních problémů, týmem prolítla viróza. Máme USK, osobně jsem si ale nepřál Děčín, to řeknu otevřeně. U ostatních najdete vždy plusy a minusy. Našeho play offového soupeře jsme letos čtyřikrát porazili. Ale ani jedno utkání nebylo jednoduché. Je to tým, který se nevzdává, což ukázal naposledy i u nás. I když jsme vedli o pětadvacet bodů, tak hosté se během chvilky dostali na dostřel. Museli jsme být až do posledních vteřin plně koncentrovaní. V play off to bude platit dvojnásob. Z naší strany to musí být o ještě větší koncentrovanosti a energii, abychom sérii zvládli.

Do play off jdete o pauze, a ty vám letos nesvědčí. Nemáte strach, že může být problém to, že vypadnete ze zápasového rytmu?

Pauza nám nedělá dobře, to si uvědomujeme. Můžeme se bavit o nějakém přípravném zápase, před play off jsme ale nechtěli riskovat žádná zranění. Už jsme se soustředili na to, abychom byli zdraví a byli v dobré kondici. Výhodu bude mít soupeř, který si odehrál dva těžké zápasy předkola, bude na začátku rozehranější. Věřím, že jsme dost zkušeným týmem, abychom ukázali, že play off umíme hrát a v neděli a pondělí dáme jasný signál, jak by série měla vypadat.

Na které individuality z kádru USK Praha je nutné si dát pozor?

Je to mladý tým, který má nadšení, mladou dravost. Jsou opravdu schopni hrát fyzický basketbal celých čtyřicet minut. Z hráčů bych chtěl vypíchnout Kyle Mangase, který je velmi chytrým hráčem a předvádí celou sezonu velmi stabilní formu. Proto je to určitě jeden z hráčů, kteří by měli být v all stars zahraničních basketbalistů. Sám jsem ho tam taky nominoval.

Opava sáhla před startem play off po posile. Ze Švédska jste přivedli Keenana Gumbse. Na českém trhu nebyl nikdo, kdo by se vám hodil?

Vypadlo Olomoucko, nabízelo se, že bychom mohli vzít někoho z tohoto týmu. Typově se nám ale nikdo nehodil. Když se zranil Rostislav Dragoun, bavili jsme se, že angažujeme někoho místo něj. Debata probíhala. Cestou do Nymburka dostal David Zach za úkol vytipovat nějaké hráče, kterým už skončilo play off a byli by připraveni nám pomoci. Mezi x hráči jsme si vybrali Keeena, Je to výborný obránce, typový hráč jako Rosťa Dragoun. Samozřejmě je to risk, protože když jsme loni brali Petra Bohačíka, tak s námi hrál nadstavbu. Radovan Kouřil byl zase hráč, který v minulosti u nás hrával, takže jeho zapracování nebylo složité. Uvidíme, jak Keen do toho rychle naskočí, jak ho tým přijme. Věřím, že všichni ví, že každý hráč je důležitý. Play off se nedá hrát v pěti šesti lidech. Čím více nás bude schopných zasáhnout do hry, tak to bude lepší.

Příchod nového hráče těsně před play off je určitě zásahem do klimatu kabinu. Bavil jste se na toto téma třeba s těmi nejzkušenějšími v kabině?

Ano, ptal jsem se na to Kuby Šiřiny. Samozřejmě nikdo neřekne ne, pokud tady přichází hráč, který může pomoci. Spíše to bylo na rozhodnutí nás trenérů. Asi nejtěžší bylo si říci, zda jít, nebo nejít do toho, než koho vybrat. Bavili jsme se hodně o tom, zda nenabouráme týmovou chemii. O tom byly velké debaty.

Nechci předbíhat, ve Švédsku mu skončila smlouva, je možné, že třeba bude u vás hrát o kontrakt pro nový soutěžní ročník?

Může se stát cokoliv, ale momentálně bych to tak neviděl, Je to hráč, který je zvyklý úplně na jiné peníze, než mu nabízíme my.

Jaká byla jeho reakce, když jste se mu ozvali, že máte zájem? Měl po sezoně, mohl odletět domů do Ameriky…

Má stejného agenta jako Mattias Markusson, s kterým probíhá komunikace docela dobře. Ptali jsme se ho, zda není v Evropě hráč, který má chuť, sílu a energii si prodloužit ještě někde sezonu a o něco si zahrát. Věřím, že to bude takový energizer a že nás nakopne nejen výsledkově, ale bude bavit i diváky.

Začínáte o Velikonocích, pro diváky asi nejlepší možná volba…

Slyšel jsem už ale názory, že je to hrozný čas, že velikonoční svátky by měly být doma v klidu. My jsme ale o Velikonocích jednou hráli a byla plná hala. Věřím, že lidi přijdou. Byl bych hrozně rád, aby po dvou letech, kdy nemohli chodit a my jsme hráli před prázdnými tribunami, jsme si to užili se vším všudy.