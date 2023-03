/ROZHOVOR, FOTOGALERIE/ Středeční derby zvládli na jedničku. Opavští basketbalisté proti Ostravě předvedli výkon, kterému se tleskalo. Svěřenci trenéra Petra Czudka porazili Novou huť 108:75. Ukázali cestu, která může přivést úspěch. Jedním z hráčů, kteří byli na domácí straně hodně vidět, byl slovenský pivot Jakub Mokráň. Třiadvacetiletý reprezentant své země byl s dvaceti body nejlepším střelcem zápasu, k tomu přidal ještě čtyři asistence a dva doskoky.

Jakub Mokráň | Foto: Deník/Petr Widenka

Jakube, opavští basketbalisté se prezentovali velmi dobrým výkonem. Derby jste zvládli s velkým přehledem…

Na derby jsme byli hodně namotivovaní. Chtěli jsme ukázat, že basketbal hrát umíme. Nyní už každé utkání bereme, jako by bylo play off. Takto i na palubovce vypadalo. Všichni si dobře uvědomujeme, že máme lepší tým než Ostrava, a to jsme taky ukázali. Výsledek je výborný a myslím si, že i předvedená hra měla parametry.

Opava dala do derby velkou energii. Bylo to jiné, než v předchozích zápasech. Proč?

Máme dvanáct hráčů, kteří mohou plnohodnotně nastoupit do zápasů. Proti Ostravě jsme této výhody dokázali využít. Každý musí hrát na sto procent, a to i když naskočí jen na tři minuty. Teď to ukázal Mira Kvapil. Odehrál velmi dobrý zápas, i když se poměrně rychle vyfauloval. Byla u něj vidět velká energie. Byly zápasy, kdy jsem hráli ve vlnách, a to je špatně. Čtvrté derby s Ostravou nám ukázalo cestu.

Ve kterém momentu podle vás Opava zlomila derby?

Už v prvním poločase jsme vedli o patnáct bodů a ukázali, kterým směrem chceme, aby se utkání vyvíjelo. Na začátku třetí čtvrtiny se snažil soupeř s výsledkem ještě něco udělat. To jsme mu nedovolili a naopak náskok ještě navýšili.

Opava excelovala v derby, Nové huti dala stovku

Trenér Petr Czudek před zápasem řekl, že druhou poloviny nadstavbové části už berete jako play off…

Je to tak. Pro nás už play off začalo. Nechceme do předkola. Uděláme proto maximum, abychom se mu vyhnuli. Je to naše velká motivace. Sezona se nevyvíjí podle našich předpokladů. Ale věřím, že v jejím finiši si vylepšíme reputaci.

Co říkáte na atmosféru v derby? Přijela i početná skupinka z Ostravy, místy to byl pořádný rachot…

Je to tak. Diváci byli vynikající. Připomínalo mi to atmosféru, jako při zápase s Nymburkem. Věřím, že v play off to bude ještě lepší.

Problémem současné Opavy je ten, že odehrajete skvělý zápas, následně ho ale nejste schopni potvrdit…

Máme dvanáct hráčů schopných hrát, toho musíme dokázat využít. Nelze už hrát tak, že se pět hráčů z toho bude na palubovce šetřit. To nemůže být náš styl hry. Máme úplně jiný tým, než naše konkurence. To je naše silná zbraň, kterou musíme umět využít. O to více musíme šlapat.

Co bude platit v pátek na Kolín?

Musíme si dát pozor na Adama Číže a pohlídat si doskok. S Kolínem to máme letos 3:0 a věřím, že v pátek si připíšeme čtvrtou výhru.