Na palubovce pobyl rodák ze Slaného skoro osmadvacet minut, ve kterých dal jednadvacet bodů a připsal si ještě tři asistence a jeden doskok. Na vítězství to ale nestačilo. Opava prohrála 75:82. „V sobotu nám to nevyšlo. Musíme se poučit z chyb a Botevgrad porazit. Chceme jít v poháru dál,“ podotkl Radek Farský. Středeční duel má začátek v 18 hodin.

Radku, proč to Opavě proti Pardubicím nešlo? Bylo to dáno i absencemi Kuby Šiřiny a Honzy Švandrlíka?

Určitě nám chyběl nejlepší hráč, na to se ale nemůžeme vymlouvat. Vždycky je tým, více než hráč. Tým se musí semknout a snažit se nějak nahradit lídra. Absence Kuby byla obrovská, ale i bez něj jsme zápas měli zvládnout. Hlavní problém byl pod košem. Hořeli jsme na obranném doskoku. Soupeř měl snad dvouciferné číslo na útočném doskoku a s tím se vyhrát nedá.

Jakub Šiřina se stal tátou. Smekám před manželkou, řekl šťastný otec

Přitom v prvním poločase byla k vidění pasáž, kdy jste šli i do vedení a vypadalo to, že by to mohlo jít…

Našli jsme na soupeře recept, začali jsme hrát dopředu. Soupeř nedával, my jsme doskakovali. V tomto momentu jsme se zvedli. Dokonce jsme i vedli. Jenomže jsme také vyráběli strašně zbytečné ztráty. Hořel nám doskok a obraně jsme hráče nedobírali. Soupeř to potrestal. Musíme si z těchto laciných chyb vzít ponaučení a v příštím utkání je eliminovat.

Ve čtvrté čtvrtině vám to přestalo padat…

Tak to prostě někdy je. Myslím si, že naším největším problémem nebyla střelba. Dali jsme pětasedmdesát bodů, a i s tím se dá vyhrát. Kdybychom měli lepší obranu, tak neprohrajeme.

Opava prohrála podruhé v řadě, což se jí tak často nestává…

Nestává, někdy jste nahoře, někdy dole. Musíme hlavně zůstat hlavami nahoře, nesložit se a bojovat dál.

Ve středu vás čeká zápas FIBA Europe Cupu…Pokud Balkan porazíte, přiblížíte se k postupu do další fáze. Přitom vstup do poháru jste neměli ideální…

Je to pravda. Začátek se nám nepovedl. Působili jsme vystrašeným dojmem. Navíc náš tým byl obměněn a ještě nám chyběla sehranost. Nešlapalo nám to jako hodinky. Už se nám ale podařilo najít rytmus. I když poslední dva zápasy v lize nám nevyšly, věřím, že půjdeme herně nahoru a vyhrajeme.

Co bude rozhodovat ve středu? V Bulharsku jste prohráli, ale i tak jste tam měli dobré pasáže…

Byly tam dobré pasáže. Soupeř ale trefil spoustu těžkých trojek. V Bulharsku jsme hráli hodně pomalu. Pokud budeme hrát stejně rychle jako na Kypru, tak to bude dobré.

Radku, malým pozitivem sobotního odpoledne je fakt, že vám osobně se alespoň dařilo…

Snažím se to neřešit. Ze začátku sezony padla na mě deka, nedařilo se mi. Proti Pardubicím jsem to sice protrhl, ale prohráli jsme. Nemám tak z toho ani radost. Musíme dál tvrdě pracovat a věřit, že další utkání vyhrajeme.

Dokonce jste nastupoval i za béčko v první lize….

Pomohlo mi to. Měli jsme dohodu s panem trenérem Czudkem, že by bylo fajn se v béčku rozehrát, získat sebevědomí a zjistit, že basket umím a přenést výkony pak do áčka.

Bylo to velké trápení?

Na člověka to dolehne, když je z předešlých let zvyklý na nějaké výkony, a ony nejsou. Určitě to na hlavu nějak padlo. Věřím, že už to půjde jenom nahoru.