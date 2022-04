„Vůbec jsme nečekali, že ztratíme jednu výhodu domácího prostředí. Dostat na vlastní palubovce šestadevadesát bodů, je strašně moc,“ povzdech si po druhém zápase Jakub Slavík. „Soupeři se dařila extrémně střelba z dálky. My jsme je nedokázali v této disciplíně ubránit,“ pokračoval dvaadvacetiletý basketbalista.

Podívejte se: Opava doma selhala, Sovy ji sestřelily z dálky

Pražané už v prvním duelu naznačili, že trojky budou jejich opěrným bodem. Střelba z dálky je přitom doménou úřadujícího vítěze Českého poháru. „USK to u nás sedlo, ale série je dlouhá. Není důvod k panice. Jedeme nyní na Folimanku, v našich silách je tam dvakrát vyhrát,“ podotkl Jakub Slavík.

Opavští v pondělí místy připomínali tým, kterému chybí energie. „Je to možné, že nám trochu energie chyběla,“ připustil a pokračoval: „Normálně v sezoně dva zápasy po sobě nehrajeme, máme starší tým, únava na nás působí více. Ale i s tím dá poprat. Musíme více regenerovat.“

V úvodním čtvrtfinálovém duelu hořeli Opavští na doskoku, v pondělí tuto disciplínu vylepšili. „Trápili jsme se na útočném doskoku. V pondělí jsme se na to zaměřili, ale nedařilo se nám eliminovat dobrou střelbu soupeře,“ poznamenal Slavík.

Klíčovými postavami USK Praha je dvojice Mangas – West. „Hrají velmi dobře, těžko se brání. Těží z volnosti, mohou si vzít jakoukoliv střelu. Ale to se změní. V Praze to budou úplně jiné zápasy, v to věřím,“ zvedl prst opavský křídelník. „Zastavíme je, a když zlepšíme obranu tříbodového oblouku, máme šanci dvakrát vyhrát,“ má jasno Jakub Slavík.

Oba zápasy v Opavě se odehrály před skvělou diváckou kulisou. „Kulisa byla nádherná. Bylo to úplně něco jiného, než když se hrálo v době covidové. Fanouškům patří velký dík. Věřím, že dorazí v tak velkém počtu i na pátý zápas a pomohou nám,“ zakončil Jakub Slavík.

Dva odvetné duely jsou na programu ve čtvrtek a pátek.