Honzo, výsledek vypadá vcelku jasně. Vypadá to, že jste se s více než měsíční pauzou porvali vcelku dobře…

Takovéto zápasy jsou zrádné. Bylo to na deset bodů, stačí jeden, dva koše, nějaká chyba a soupeř je zpátky ve hře. Naštěstí jsme to drželi pořád na komfortním náskoku a dotáhli utkání do vítězného konce, což bylo důležité. Chtěli jsme po pauze dobře začít, to se povedlo.

Trénovat jste mohli společně až týden před zápasem s Pardubicemi. Jak jste se jinak udržovali?

Měli jsme individuální tréninky, více toho nebylo, protože venku byla zima a moc se toho dělat nedalo, takže jsme se udržovali, jak to šlo a pak jsme na to skočili před týdnem a jede se.

Pardubice hrály už v pátek, mohla to být jejich výhoda?

Nám vyšel začátek, soupeř to měl těžké. Byli jsme odpočatí a pořádně nažhaveni.

Vám osobně to v první čtvrtině slušně padalo, dvanáct bodů je výborným počinem…

(usměje se) Asi to byla trošku faleška, protože pak mi to už tak nelepilo. Jsem ale za to rád. Nastartovali jsme se a utkání jsme dovedli do vítězného konce.

V jednu chvíli se ale Pardubice přiblížily na dostřel…

Pardubice měly drobný záchvěv, ale naštěstí jsme to odrazili a vrátili jsme se do náskoku.

Neměli jste obavy, že se soutěž vůbec nerozjede, dlouho nebylo, jak se říká světlo na konci tunelu..,.

Bylo to frustrující. Podruhé nám soutěž ukončili, taková je ale doba. S tím nic nenaděláme, musíme s tím žít, ale teď jsme rádi, že hrajeme.

Už ve středu hrajete derby v Ostravě, jak ten zápas vidíte?

Je to jak z nuly na sto. Vypadá to, že budeme hrát pořád, ale já hraji hraji rád, takže je to super. Derby na Tatranu, to je vždy něco speciálního. Trochu mě mrzí, že tam nebudou diváci, ale i tak se těším.

V sobotu vás pak čeká zápas v Děčíně, a vás je jen devět. Může to hrát roli?

Hrajeme v takovém to složení skoro pořád. Musíme si dávat hlavně pozor na fauly, protože, když se nám vyfaulují dva hráči, může to být problém.

Jak jste vnímal, nebo nevnímal prázdné tribuny?

Snažím se více dostat do hry, abych tu prázdnotu nevnímal, protože když se dostanete mimo hru v normálním zápase, fanoušci vás vrátí do hry. Pokud se nyní dostanete z koncentrace, je to před prázdnými tribunami problém.