Radime, po dvanáctizápasové pauze jste se objevil v opavské sestavě. Panuje spokojenost s návratem?

Minutáž mě překvapila, byla celkem velká. Výkon už bohužel nebyl tak dobrý. Je potřeba se ještě více rozehrát.

Váš první dotek s míčem znamenal tříbodový koš, vypadalo to, že by to mohlo jít…

(usměje se). Byla to spíše šťastná střela. Doufám, že v tom budu pokračovat. Zbytek je třeba ještě vypilovat, hlavně v obraně. Nohy ještě nemám stoprocentně fit. V některých fázích jsem ještě tekl.

Původně jste měl nastoupit ve středu proti Vídni, nakonec se tak nestalo…

Asi mi to někdo nepřeje. Měl jsem teplotu, chytla mě nějaká viróza. Na zápas jsem se přitom těšil. Bylo by to ideální utkání na rozehrání. Vídeň k nám přijela v sedmi lidech, ale bohužel to nevyšlo.

Noha drží?

Snad už bude držet.

Jak jste viděl zápas s Kolínem? Ze strany Opavy to nebyla zrovna žádná velká hitparáda…

Nebylo to ideální. V naší hře byly chybičky. První poločas nebyl úplně super z naší strany. Naštěstí jsme to zlomili.

Kolín se v okleštěné sestavě dlouho držel…

Obrana nebyla z naší strany ideální, v některých úsecích to vypadalo i na vyrovnaný závěr, nakonec jsme to ale urvali.