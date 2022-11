„Bavili jsme o loňském zápase, který jsme s Olomouckém prohráli. Bohužel zápas měl obdobný průběh, jako ten loňský a my jsme prohráli,“ smutnil po zápase opavský kouč Petr Czudek. „Nevážili jsme si osmibodového náskoku. Už v prvním poločase jsme neměli útočný doskok. Soupeř měl deset útočných doskoků, a to je moc,“ zlobil se zkušený kouč.

Ještě ve čtvrté čtvrtině přitom Opavští vedli. „Vedení jsme neudrželi. Soupeř proměňoval těžké střely, a na to jsme nenašli odpověď,“ poznamenal opavský kouč. „Máme nyní dvoutýdenní reprezentační pauzu. Musíme dál tvrdě pracovat. Ukázalo se, že výhra na Kypru nic neznamená. V Olomouci to byla z naší strany ostuda,“ nebral si servítky Petr Czudek. Na únavu z pohárové Evropy se vymlouvat nechtěl. „Do hlav kluků nevidím. Nikdo si ale na únavu nestěžoval, bylo to i o mentálních chybách v obraně,“ zakončil Petr Czudek.

BK Olomoucko – BK Opava 92:84 (17:21, 42:42, 58:62)

Body: Williams 22, Feštr 18, Moten 16, Kněžević 12, Halada 11, Heinzl 9, Tkadlec 2, Klepač 2 – Bassett 23, Mokráň 15, Šiřina 13, Jurečka 11, Slavík 6, Kvapil 5, Farský 5, Zbránek 2, Kouřil 2, Mička 2. Rozhodčí: Vyklický, Nejezchleb, Výborný. TH: 19/26:18/20. Trojky: 5:6. Doskoky: 37:30. Fauly: 20:22. Diváci: 326.