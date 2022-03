Opavský kapitán Jakub Šiřina: Špatná rozhodnutí v útoku nás stála zápas

Nymburk jasně ukázal svou sílu. „Přijeli o den dříve, nechtěli nic podcenit. My jsme měli poločas z říše snů, Nymburk byl ale trpělivý. My jsme ve čtvrté čtvrtině ztratili síly i víru. Nymburk v závěru zúročil své velké zkušenosti,“ konstatoval Petr Czudek.

Už ve středu čeká na Opavské další domácí utkání. Do Slezska míří třetí tým soutěže z Brna. „Brno pracuje dlouhodobě velmi dobře. Trenér Růžička odvádí výbornou práci, celkově je jejich organizace výborně nastavena. Mají ty nejvyšší cíle. Ve středu to bude přímý souboj o druhé místo. My to sice s Brnem máme 3:0, ale tohle není vypovídající. Nechceme domácí prostředí zatěžovat další prohrou. Naším cílem je ve středu vyhrát,“ zvedl prst Petr Czudek.

Už o víkendu míří opavský výběr do Loun, kde ho čeká FINAL4 Českého poháru. „Máme nyní náročný program. Do Loun jedeme s cílem uspět, ale takhle to mají nastaveny všechny týmy. Nymburk u nás jasně bouchnul do stolu, že chce pohár. Určitě to bude zajímavý víkend. Všechny čtyři týmy mají medailové ambice,“ uzavřel šéf opavské lavičky.