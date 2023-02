„Mrzí to dvojnásob, protože jsme usilovali o pořadatelství final four. Bylo by krásné si zahrát tady doma, ale to se bohužel nestane,“ hlesl Jakub Šiřina. „Ústí jsme dovolili se chytnout, v prvním poločase stříleli s neskutečným procentem trojek. Tím ale nechci říct, že bychom jim to extra ztížili. Měli spoustu otevřených střel po našich chybách v obraně, darovali jsme jim patnácti až dvacetibodové vedení. V závěru už se hraje vabank a nevyšlo to,“ pokračoval.

Zatímco Severočeši hlavně v úvodních čtvrtinách sázeli jednu trojku za druhou, Slezané se trápili. Nakonec ze 38 střel za tři body proměnili jen šest (!) pokusů. „Procento střelby jsme měli hodně slabé, nedávali jsme skoro nic. Sice jsme nakonec dali devadesát bodů, ale tohle rozhodně není styl, jakým bychom se chtěli prezentovat,“ měl jasno opavský rozehrávač.

„Je to těžké, když se v obraně snažíte bránit, a pak přijdou chyby v rotaci, nebo soupeř, když už je v laufu, dává trojky s obranou. Dělali jsme chyby v obraně, dovolili jsme Ústí střílet volné trojky a ono má tým plný střelců. Pak už se rozjetý vlak těžko zastavuje, a když k tomu přidáme naši impotenci v útoku, je to fakt těžké,“ přiznal.

Po středečním pohárovém krachu je tedy jasné, že Opavští pohárové prvenství z uplynulého ročníku neobhájí. „Je to přece jen škoda, protože bychom si zahráli dva extra zápasy s týmy ze špičky ligy, což by nám dalo mnohem víc. Teď se musíme dát herně dohromady, věřit, že to bude lepší a budeme stoupat vzhůru,“ přál si Šiřina.

Vzpruhou pro opavský tým je návrat pivota Martina Gniadka, který se hned ve středu zapojil do ostrého utkání. „Je pro nás samozřejmě přínosem, protože tady byl tuším deset let. Ví, jak to tady chodí, zná trenéra, hráče. Je i skvělým prvkem do šatny. Nyní nám to bohužel nevyšlo, ale věřím, že teď víc potrénuje a dostane se do toho, protože jeho herní a tréninkový výpadek byl delší,“ dodal Jakub Šiřina.