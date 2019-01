/MALÝ A VELKÝ SPORT/ Když je řeč o profesionálních sportovcích, většině lidí se automaticky vybaví slovo „luxus“. Milionové příjmy, drahé bydlení, zabezpečení do konce života. Vždyť taková Petra Kvitová si jen na letošním Australian Open přišla na 33 milionů korun. Představa z říše divokých finančních snů.

Jenže to je pouze špička ledové kry. Bankovní konta převážné části mužů a žen, kteří se rozhodli živit sportem, mají podstatně skromnější rozměry. Výdělky Petra Čecha, Jakuba Voráčka či už zmíněné Kvitové se mají k podmínkám běžným v českém prostředí jako Mount Everest k Milešovce.

Nejvíc peněz je v Česku ve fotbale a v hokeji. Mezi kluby v nejvyšších soutěžích jsou ale citelné rozdíly zatímco ve fotbalové Spartě létají miliony sem tam, třeba v Příbrami prý berou přední hráči maximálně 50 až 60 tisíc korun měsíčně.

V hokeji je to podobné. Opory mívají nadstandardní podmínky, s různými bonusy berou až půl milionu měsíčně. Naopak začínající mladíci si jen zřídka můžou dovolit žít na vysoké noze. Většinou se nedostanou ani na republikový průměr. Je ale třeba mít na paměti, že skoro všechny kluby výši hráčských smluv úzkostlivě tají. Nejde tedy o oficiální údaje.

Profíci a amatéři

Co basketbal, volejbal, házená? Hvězdy pražského USK jako Eva Vítečková brávaly svého času platy srovnatelné s hokejisty, to ale byla spíše výjimka. Ve většině halových sportů se jako „full time“ profesionálové uživí jen pár opor, a to jen v nejvyšších soutěžích. Volejbalisté či házenkáři na reprezentační úrovni si přijdou i na 40 či 50 tisíc měsíčně. A ti ostatní?

„Nemáme žádné profíky, kluci chodí do práce a trénují ve volnu po ní. Loni jsme měli dva Slováky, kteří dělali jen házenou, letos nemáme nikoho. Bohužel házená není rozpočtově tak silný sport, aby to úplně utáhl,“ přibližuje Jan Schneider, sportovní ředitel házenkářů KP Brno.

Čím dál populárnější florbal se během posledních let stal ze „zábavy študáků“ poloprofesionálním sportem, i když na zbohatnutí to stále není. „Kromě hrazení nákladů začínají kluby nejlepším hráčům zajišťovat i bydlení či práci,“ uvedl šéf Českého florbalu Filip Šuman.

Podobný vývoj lze vidět ve futsale Slovák Tomáš Drahovský ze Sparty je se čtyřmi tisíci eur měsíčně údajně nejlépe placeným hráčem ligy. V týmech jako Chrudim se snaží, aby se klíčoví hráči sportem uživili, najdeme ale i ryze amatérské kluby.

Kromě absolutní elity se tak v Česku sportem příliš nebohatne. Jsou však i jiné bonusy: dobří sportovci procestují svět, naučí se jazyky, získají kontakty a zkušenosti. Pro budoucí pracovní kariéru ideální vlastnosti.