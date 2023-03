„Mezi špičkovými současnými nebo bývalými reprezentanty najdete snad v každém sportu rodáka z našeho kraje. V tenise se můžeme pochlubit Ivanem Lendlem nebo Petrou Kvitovou, v atletice jsme pyšní na manžele Zátopkovy nebo Nikolu Ogrodníkovou, za fotbal můžu jmenovat Vernera Ličku nebo Milana Baroše. Celý sportovní svět zná skokana na lyžích Jiřího Rašku nebo třeba závodníka Karla Lopraise,“ připomenul hejtman Moravskoslezského kraje Ivo Vondrák jen část jmen ze seznamu největších sportovních legend z regionu.

Gól legendy, zájem lidí, předčasný konec. Jaká byla v roce 1923 premiéra Baníku?

„I letos chceme za reprezentaci Moravskoslezského kraje poděkovat jednotlivým sportovcům, ale i celým týmům nebo jejich trenérům. Titul Sportovec roku 2022 získal havířovský rodák David Pastrňák, opora Boston Bruins a jeden z nejlepších útočníků v NHL. Na svém kontě má bronz z mistrovství světa 2022 a skončil druhý v anketě Zlatá hokejka z roku 2022,“ uvedl hejtman Ivo Vondrák, který nad slavnostním oceňováním i letos převzal záštitu.

David Pastrňák na galavečeru sice chyběl, ale hosty večera pozdravil prostřednictvím videonahrávky. Cenu pro něj převzal jeho bratr Jakub Ziemba.

Udílení cen Sportovec roku proběhlo v KD Poklad v Ostravě-Porubě za přítomnosti hejtmana Ivo Vondráka.Zdroj: Se svolením KÚMK

Do síně slávy byl letos uveden nejlepší střelec světa z roku 2003, bronzový olympionik ze Sydney a mistr Evropy z roku 1999 Martin Tenk. „Oceňujeme také významné sportovní aktivity, letos jsme vyhlásili dvě ceny v kategorii Počin roku. Toto ocenění získala teprve osmnáctiletá zápasnice Veronika Zajícová, která se ještě na začátku minulého roku léčila z dopravní nehody, kdy ji ve vysoké rychlosti srazilo auto. Měla skutečně velmi vážná zranění, která ji posadila na invalidní vozík. Veronika se nenechala odradit, začala postupně trénovat a zhruba po půl roce od nehody ji trenér poprvé pustil do ringu zápasit. Veronika se svým odhodláním a tvrdou dřinou dostala do kondice a přesvědčila trenéra, aby se mohla zúčastnit mistrovství Evropy v MMA. Určitě tušíte, že nám Veronika z gruzínského Tbilisi přivezla zlato. Tento příběh může být povzbuzením nejen pro lidi po úraze, ale pro všechny, kteří se ke sportu zatím nedokázali odhodlat,“ řekl náměstek hejtmana Moravskoslezského kraje pro školství a sport Stanislav Folwarczny s tím, že cenu za Počin roku získal také třinecký závodník Roman Wrobel, který se po pauze dokázal vrátit do vrcholového sportu a na Mistrovství světa 2022 v naturální kulturistice a fitness dokonce vybojoval úžasné 1.místo.

Martin Tenk a Stanislav Folwarczny.Zdroj: Se svolením KÚMK

Anketu Sportovec Moravskoslezského kraje vyhlašuje Moravskoslezský kraj společně s partnery – Moravskoslezskou krajskou organizací České unie sportu a Všesportovním kolegiem Moravskoslezského kraje. Letos se uskutečnil už 21. ročník, slavnostní ceremoniál se letos konal ve čtvrtek 2. března kulturním domě Poklad v Ostravě.

VÝSLEDKY ANKETY SPORTOVEC MORAVSKOSLEZSKÉHO KRAJE ZA ROK 2022

CENA HEJTMANA – SPORTOVEC ROKU 2022:

David Pastrňák

SÍŇ SLÁVY:

Martin Tenk

MLÁDEŽ DO 19 LET:

Adam Janek – kickbox

Matyáš Novotný – baseball

Dorota Pavelková – karate

Adéla Tkáčová – atletika

Tobias Kern – plavání

OBJEV ROKU:

Matyáš Zach – atletika

DOSPĚLÍ SPORTOVCI:

Eliška Adamovská – sportovní lezení

Josef Černý – silniční cyklistika

Klára Peslarová – lední hokej

Radomír Sliž – sportovní gymnastika

TRENÉŘI:

Jaroslav Sakala – skoky na lyžích

Josef Nejezchleba – atletika

Jakub Robenek – florbal

HANDICAPOVANÍ SPORTOVCI:

Miroslava Obrová – para atletika

DRUŽSTVA:

FBC ČPP Bystroň Group Ostrava (ženy) – florbal

HC Oceláři Třinec (muži) – lední hokej

HCB Karviná (muži) – házená

SKV Baník Havířov klub vzpírání (muži) - vzpírání

POČIN ROKU:

Roman Wróbel – kulturistika

Veronika Zajícová – box, MMA