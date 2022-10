„Letošní Velká bude pro mě asi jiná. Moc jsem toho v sezoně neodjezdil. Jsem odpočatý, neobouchaný. O to více se těším,“ svěřil se Marek Stromský. Osmačtyřicetiletého žokeje si najala dostihová legenda Josef Váňa. Svěřil mu devítiletého hnědáka Dusigrosze. „Je to hodně vytěžovaný kůň. Kvalifikaci zvládl na druhém místě, ale to do cíle doběhly čtyři koně. Uvidíme, jak bude skákat. Závodiště zná, ale Velká je Velká,“ přemýšlí nahlas Marek Stromský.

„Vypadá to, že dráha bude v ideálním stavu. Víme, že na skoky je trochu flink. Musí se hlídat, aby před překážkami nebrzdil. Je to ale kůň, který není špatný,“ poznamenal Stromský, který v pondělí absolvoval s Dusigroszem trénink u Josefa Váni. Stromský v letošní sezoně odběhal osmnáct dostihů, výsledkově se mu dařilo. To, že nebyl tolik vytížený, jako handicap nebere. „Vím, co potřebuji. Věřím, že se dokáži dobře připravit. Více si dávám do těla,“ svěřil se Marek Stromský, jenž momentálně pracuje jako tréninkový jezdec pro trenérku Syslovou.

Jeden start si připíše v rámcových dostizích. V Poháru BICZ holding bude sedlat šestiletého ryzáka Sexy Lorda od trenérky Martiny Růžičkové. „Loni byl druhý. Je to dobrý skokan. Věřím, že se nám bude dařit i v neděli,“ poznamenal ostřílený žokej. Na otázku, proč se nepředstaví ve více dostizích, odpověděl: „Je to záměr. Nechtěl jsem více koní.“

Nervozitu před vrcholem sezony necítí. „Beru to v klidu. Nestresuji se, nejsme top favorité, a tahle role by nám mohla sedět,“ míní borec, který za kariéru nasbíral 1792 startů. A jak vidí své šance na úspěch? „Velká je specifická. Hlavní je to zvládnout ve zdraví. Kdybychom skončili na bedně, bylo by to super,“ řekl Marek Stromský ke svým ambicím.

Mezi největší favority patří podle jeho slov Lombargini, Player a Talent. Velká pardubická má začátek v neděli v 16 hodin.