Děčín šel v úvodu do sedmibodového vedení, když se mu podařilo dát tři koše doslova s klaksonem. Brzy bylo ale vyrovnáno. Vše započal trojkou Gniadek. Na 11:11 srovnával Kouřil. Následovaly trojky Šišky a Kouřila. Válečníci znovu odskočili. Autrey si došel pro koš s faulem a Válečníci vedli o dvanáct bodů – 15:22, Krakovič zpod koše dával na 14:24. Celkově domácí první čtvrtinu prohráli 18:26.

Ve druhém hracím období byli hosté na devíti bodovém vedení. Opavě se nedařila střelba. Naopak Autrey na druhé straně mířil přesně – 22:33. Opavští se snažili s výsledkem něco udělat. Ginadek si došel pro koš s faulem. Zcela volný Jurečka zpod koše snižoval na 33:39. Vítr z plachet opavským vzal trojkou s klaksonem Ježek. Opavští se nepoložili, pomohla jim trojka Šiřiny a když dal trojku i Kouřil, tekli domácí jen o bod.

Po přestávce vykouzlil Bujnoch trojku a domácí poprvé vedli. Bohužel pak přišly dvě ztráty a Děčín měl vedení zpět. Naštěstí přišla odpověď z perimetru v podání Šiřiny. Na palubovce to začalo pořádně jiskřit. Válečníkům dal vedení zpět trojkou Krakovič. Dragoun mohl snížit šestkami, nedal ani jednu. Jenomže Gniadek ubránil útok a Švandrlík střílel za tři, další pokus z perimetru vzápětí trefil Šiřina – 59:56. Skóre připomínalo houpačku. Nicméně po třiceti minutách vedli domácí 64:61.

Do čtvrté čtvrtiny vstoupila Opava dvěma trojkami. Kouřila následoval Klečka. Děčínské vracel do hry z perimetru Šiška. Ale z dálky to umí i Jurečka – 75:67. Po pasáží, ve které to ani jednomu z týmů nepadalo, dal trojku Autrey a rozdíl byl pětibodový – 77:72. Za opavské skóroval Gniadek. Domácí si závěr pohlídali a vynutili si sedmý zápas. Škoda jen, že hosté si při některých zákrocích jako na Dragouna či Švandrlíka počínali hokejově. Sedmý zápas je ve čtvrtek na programu v Děčíně. Začátek má v 18 hodin.

BK Opava – Děčín 84:74 (18:26, 45:47, 64:61)

Body: Šiřina 17, Kouřil 15, Klečka 13, Bujnoch, Gniadek 11, Švandrlík 6, Jurečka 5, Zbránek 4, Dragoun 2 - Šiška 20, Autrey 12, Ježek 11, Krakovič, Carlson 10, Pomikálek 6, Feštr 4. Rozhodčí: Vyklický, Matějek, Hruša. TH: 21/15:7/6. Trojky: 11:8. Doskoky: 35:33. Fauly: 19:24. Diváci: 1518. Stav série: 3:3.