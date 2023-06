/FOTOGALERIE/ Přes tři tisíce diváků v hale, pekelná atmosféra a na palubovce velké drama. Druhé finálové utkání nejvyšší basketbalové soutěže se muselo líbit. Pomikálek sedmi trojkami vrátil Děčín do hry. Za nerozhodného stavu vzal osud zápasu do svých rukou Filip Zbránek. Necelé dvě vteřiny před koncem vykouzlil trojku a zařídil výhru 85:82.

BK Opava - BK ARMEX Děčín | Foto: Deník/Petr Widenka

„Konec dobrý, všechno dobré. Bereme vítězství všemi dvaceti,“ vydechl si po utkání opavský trenér Petr Czudek. „Do zápasu jsme nevstoupili dobře. Soupeř si vytvořil osmibodové vedení. My jsme byli v křeči a pokračovali jsme v ní dál, a to i přesto, že jsme ve čtvrté čtvrtině vedli o deset bodů. Nebyl to z naší strany uvolněný výkon, přece jenom je to finálové série, k tomu narvaná hala,“ pokračoval šéf opavské lavičky.

Hlučín zahazoval tutovky, soupeře zlomil po přestávce

Ve čtvrté čtvrtině začal úřadovat Tomáš Pomikálek a trojkou smrští vrátil Válečníky do hry. „Kloubou dolů před ním, vzal to na sebe. Měl trojky 10/7. Podal velmi slušný výkon,“ chválil hostujícího kapitána Petr Czudek.

Za stavu 82:82 měla Opava poslední útok. Necelé dvě vteřiny se míč dostal k Filipu Zbránkovi. Ostravský rodák stejně jako v Brně těžkou trojkou rozhodl zápas. „Filip nám zachránil utkání v Brně. Doufám, že to byl ten správný hřebík k tomu, abychom v úterý udělali poslední krok,“ zakončil trenér BK Opava.

Třetí finálový duel se je na programu v úterý na děčínské palubovce. Začátek je naplánován na 18.30.

BK Opava - BK ARMEX Děčín 85:82 (25:24, 44:43, 64:55)

Body: Zbránek 24, Mokráň 18, Širina 15, Jurečka 14, Slavík 4, Carl 3, Farský 3, Gniadek 2, Kouřil 2 - Pomikálek 26, Svoboda 14, Kroutil 12, Nichols 9, Josiović 9, Walton Jr. 6, Bruner 4, Mach 2. Rozhodčí: Vyklický, Baloun, Blahout. TH: 23/33:18/24. Dvojky: 16/30:11/27. Trojky: 10/35:14/36. Doskoky: 44:38. Fauly: 23:27. Diváci: 3218. Stav série: 2:0.