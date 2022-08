Video: Trenér Dukly Petr Rada byl z druhé porážky favorita hodně zklamaný

„Vzhledem k tomu, že jsme zvítězili v předchozích třech ročnících za sebou, pro nás byla obhajoba opět o něco náročnější. Všechny ostatní konkurenční týmy na nás byly velmi dobře připraveny. I když jsme během úvodního víkendu šli do výrazného vedení, závěr byl poněkud hektický, protože jsme museli náš náskok hájit v disciplínách, které nám tolik nejdou,“ popisuje Šimek.

S.CL. Erotici vyhráli zaslouženě. Na bedně byli v jedenácti z celkem šestnácti disciplín. Triumfovali například v hodu vejcem, plivání oliv, horkém bramboru, kuželkách či v pití piva na hlavě. V součtu získali 108 bodů a zvítězili před druhou Gummou, která jich nasbírala o devět méně.

„Ač se to na první pohled nezdá, Týden divů si žádá hodně času. Rád bych tedy poděkoval všem členům našeho týmu a jejich blízkým, našim sympatizantům a samozřejmě také všem účastníkům za další vydařený ročník,“ vzkazuje Šimek.

Ambice pro příští – jubilejní 50. ročník Týdne divů? Ty jsou jasné. „Padesátý ročník bude nejen pro nás, ale pro všechny účastníky jistě velkou výzvou, ale jak avizuje část našeho týmu: Aby nás nějaký tým porazil, to by se musel Týden divů smrsknout na tři disciplíny – hod galošem, fotbal a „sedm statečných“, ale to samozřejmě říkám v nadsázce a s úsměvem na rtech,“ uzavírá Josef Šimek.

Konečné pořadí 49. ročníku Týdne divů 2022

1. S.CL. Erotic – 108 bodů, 2. Gumma – 99 b., 3. B-team 87 b., 4. Pimlico 85 b., 5. Pivoňka 69 b., 6. Uganda 63 b., 7. University of Tyrshac 59 b., 8. Che Snack Tým 54 b.

Výsledky S.CL. Erotic na Týdnu divů za posledních 20 let

2003 – 1. místo, 2004 – 1. místo, 2005 – 3. místo, 2006 – 5. místo, 2007 – 7. místo, 2008 – 6. místo, 2009 – 1. místo, 2010 – 1. místo, 2011 – 8. místo, 2012 – 8. místo, 2013 – 7. místo, 2014 – 8. místo, 2015 – 7. místo