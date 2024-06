Další dva povedené zápasy mají za sebou opavští nohejbalisté. V domácím prostředí nejdříve dali Zbenčníku kanára a následně s přehledem sejmuli Přerov. Ten porazili 6:2. Slezané si tak drží v druhé lize neporazitelnosti.

Opavští nohejbalisté válí | Foto: Deník/Petr Widenka

„K nohejbalu na této úrovni jsme se vrátili po dvaadvacetiletém půstu. S nadsázkou tak můžeme říci, že naše neporazitelnost v této soutěži trvá už třiadvacet let,“ pousmál se jeden z klíčových hráčů Opavy Ondřej Kurka, mimochodem vnuk legendárního opavského nohejbalisty Rudolfa Širockého.

Opavští jsou sice nováčkem druhé ligy, nicméně se chtějí rvát o postup. „O víkendu jsme potvrdili naše ambice poprat se o postup do první ligy a udělat tím nohejbal v Opavě ještě atraktivnější. V play off bude hrát16 týmů s podobnými cíli. A postoupit může jen jeden,“ podotkl Ondřej Kurka a dodal: „V každém případě jsme moc rádi, že se nám daří, a že naše zápasy baví nás a stejně tak fanoušky. Jako klub v Opavě sice navazujeme na dlouhodobou tradici, ale ve většině ohledů začínáme v podstatě od nuly. Proto jsme rádi, že se vše daří zvládat. V této souvislosti bych chtěl vyjádřit vděčnost našim sponzorům.“ Ondřej Kurka v letošní sezoně naskočil do 29 utkání, z nich 23 vyhrál.