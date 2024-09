Opavští nohejbalisté splnili roli favorita v úvodním zápase play-off vyřadili celek ze Slaného. Soupeře jasně přehráli a po vítězství 5:1 postoupili do čtvrtfinále. V něm narazí na nebezpečný Zbečník.

„Do utkání jsme šli jako vítězové základní části, to znamená v roli favorita,“ vracel se k úspěšnému duelu jeden z opavských hráčů Tomáš Volman. „Roli favorita jsme do puntíku naplnili. Díky vítězstvím dvojic a trojic jsme se dostali do pohodlného vedení. Soupeř ještě v disciplíně jednotlivců nejtěsnějším možným rozdílem snížil na 4:1. Následně jsme ale utkání ukončili,“ podotkla jedna z opavský opor.

Výsledek 5:1 poslal domácí do čtvrtfinále, ve kterém narazí na nebezpečného soupeře ze Zbečníku. První zápas hraje Opava na hřišti soupeře. Odveta je na programu 14. září na opavské Sokolce. Utkání začíná v 10 hodin. „Uděláme všechno proto, abychom si do domácí odvety přivezli, co nejlepší výsledek,“ zakončil Tomáš Volman.