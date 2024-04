Nohejbalový klub chce jít nahoru. Tým momentálně působí ve druhé lize a má smělé cíle. Prvním je účast v play-off a následně se pokusit o postup do první ligy. Vstup do soutěže Slezanům vyšel na jedničku. Dokázali zvítězit, jak v Postřelmově, tak ve Znojmě.

Nohejbalový klub Opava | Foto: NK Opava

Opavský nohejbal měl v minulosti velký zvuk, a to hlavně díky Rudolfu Širockému. Člen síně slávy to dotáhl až na post reprezentačního kouče a Opava pod jeho vedením působila v nejvyšší soutěži. To se psala devadesátá léta.

Současný tým má DNA Rudolfa Širockého. Vedoucím družstva je jeho syn Jan, kapitánem pak vnuk Ondřej Kurka. „Chceme vrátit Opavu zpátky do první ligy,“ podotkl člen týmu Tomáš Volman. Slezané vstoupili do sezony jako uragán. Dokázali vyhrál 6:2 v Postřelmově a 6:1 ve Znojmě. „Prvořadým cílem je vybojovat účast v play-off a následně se poprat o postup do první ligy,“ nastínil Tomáš Volman.

Oslabená Opava padla s Duklou, popravil ji Mešanovič

Opava své domácí duely odehraje na hřišti opavských Kateřinkách, přesně na hřišti Sokolovny, které se nachází na Fügnerově ulici. Termíny domácích zápasů: 19.5.: NK Opava – Znojmo (10.00), 26.5.: NK Opava -Nový Bydžov (10.00), 8.6.: NK Opava – Zbečník (11.00), 9. 6.: NK Opava – Přerov (10.00), 16.6.: NK Opava – Postřelmov (10.00)

Opava: Tomáš Volman, Ondřej Kurka, Radim Bokisch, Radim Adámek, Josef Nezval, Jan Šlézar, Tomáš Hyžák. Vedoucí družstva: Jan Širocký.