„Do utkání jsme vstoupili docela slušně, nepouštěli jsme soupeře k jednoduchým košům, vyrovnali jsme se mu na doskoku a výsledkem bylo poločasové vedení,“ začal utkání rozebírat Viktor Cvek.

„Ve třetí čtvrtině nám začaly docházet síly, nicméně jsme ještě zabojovali a po třech čtvrtinách vedli o bod. Prvních pět minut poslední části jsme ale neskórovali a soupeř si vytvořil do koncovky náskok, který mu stačil. Bohužel jsme v závěru odešli fyzicky a tak výsledek vypadá relativně jednoznačně, ale dvě minuty do konce bylo stále o co hrát. Potěšující může být zlepšená obrana, bohužel se nám nedařilo moc v útoku. Nezbývá než se odrazit ode dna a rvát se o udržení dál,“ dokončil své hodnocení autor šestnácti opavských bodů.

BK Pardubice – Basket Opava 2010 79:66 (13:19, 35:40, 59:60).

Body: Tkadlec 20, Brožek 13, Svoboda 11, Svojanovský 11, Výcha 11, Petric 5, Baťa 4, Vondra 4 - Cvek 16, Š. Kurečka 16, Ondřej Kukla 10, Matějka 9, Martikán 5, Moninec 5, Šotlík 5.

Rozhodčí: Ulrych, Kejklíček. TH: 15/11:23/17. Trojky: 6:9. Doskoky: 53:38. Fauly: 22:20. Diváci: 49.