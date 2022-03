„Máme to ve svých rukou. Druhé místo je základem našeho cíle, kterým je účast ve finále,“ řekl sportovní ředitel a trenér BK Opava Petr Czudek. Je jasné, že do finální části sezony nezasáhne Rostislav Dragoun, který se v pondělí podrobil operaci kolena. Nabízí se otázka, zda Slezané nesáhnou k posílení last moment. „Bavíme se o tom, je to ale citlivá záležitost,“ přiznal kouč. Více už v následujícím rozhovoru.

Petře, už jste vstřebali úspěch z poháru, nebo ho ještě stále hráči v hlavách mají?

Myslím si, že v hlavách to pořád ještě je, takový ten dozvuk velkého úspěchu. Přece jenom po devatenácti letech něco vyhráli a zvedli nad hlavy pohár. Stále je u nás cítit takový ten posezónní zápach. Pevně věřím, že nyní dohrajeme nadstavbu tak, abychom byli na druhém místě. Play off je přece jenom jiná soutěž. Hráli jsme ho několikrát a jsme dost zkušení na to, aby nás to znovu nakopl a my byli opět hladoví, jako jsme byli v jiných částech sezony.

V sobotu jste hráli s Hradcem Králové. Byli jste velkými favority, nicméně v jednu chvíli to vypadalo, že by vás mohli domácí i nachytat. Tady se ale ukázala velká síla vašeho týmu, který se dokázal v pravý čas zvednout…

Ano, je to tak. Začali jsme velmi slušně, vypadalo to, že odskočíme, že utkání bude mít podobný průběh jako ty tři vzájemné předešlé. Je fakt, že v předchozích duelech jsme narazili na Hradec, který nebyl koncentrovaný, byl unavený a nepodal výkon, kterého by byl hoden. V sobotu byli připraveni, přece jen hrají o sedmé i vyšší místo. Bylo vidět, že když se jim daří, padaly jim trojky, tak hrají s velkou chutí. Mají velmi zkušený tým, který si umí půjčit balon a využít jakékoliv okénko v obraně. My jsme nabízeli a Hradec trestal. Jsem hrozně rád za to vítězství, protože máme pořád druhé místo ve svých rukou a věřím, že tomu tak bude až do konce nadstavby.

V minulosti bylo vidět, že hra Opavy roste a padá s výkonem Jakuba Šiřiny. Pozitivem je, že nyní už tomu tak není. V poháru to vzal na sebe Radim Klečka, proti USK Praha Luděk Jurečka a naposledy v Hradci Králové Mattias Markusson…

Doufám, že je to signál, že nemůžeme spoléhat jen na jednoho hráče, musíme být více nebezpečnější, to znamená, že více hráčů dokáže vzít zodpovědnost na sebe, jsou tu lídři. Protože pak jsme pro soupeře hodně nečitelní a ten se pak musí připravit na více než jednoho hráče. Jsem rád, že v poháru zvedl prapor Radim Klečka, teď v Hradci předvedl Matty excelentní výkon. Budeme do play off potřebovat co nejvíce takových individuálních výkonů a celková týmová forma a i jednotlivých hráčů roste. Tím budeme mít šanci dosáhnout úspěchu, kterého chceme, a to je finále.

V jednom z rozhovorů jste řekl, že v případě zdravotních komplikací v týmu je možné, že před play off sáhnete k posílení. Tato možnost se nyní nabízí, když se zranil Rostislav Dragoun…

Bavíme se o tom, ale chceme být hodně opatrní, protože jakýkoliv příchod může být zásahem do týmové chemie, která tady je. Pořád je to otevřené. Můžeme posílit nejpozději do doby, než začne předkolo play off.

Jak vidíte zápas s Pardubicemi, dá se to brát jako odveta za semifinále Českého poháru?

Pardubice mají za sebou úspěšnou část sezony, kdy získali bronzovou medaili v poháru. Byli ve finále Alpe Adria cupu. Uvidíme, v jakém rozpoložení přijedou. Pořád ale kluky nabádám, že je to o nás, jak k zápasu přistoupíme, jak budeme koncentrovaní a jakou práci na palubovce odvedeme. Chtěl bych, abychom byli připraveni vyhrát nad silným soupeřem a odvedli práci jako proti USK, který nám nedal centimetr palubovky zadarmo.