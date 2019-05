„Jde o další spolupráci mezi Charitou Opavu a BK Opava. Pozval nás tady Ivo Mludek (předsedy Rady Charity Opava – pozn. red.) Kluci jsou kafaři, takže jsme zvědavi, jak dobré kafe tady dělají,” pousmál se trenér opavských basketbalistů Petr Czudek a za chvíli už před ním stál šálek voňavé kávy, kterou připravili klienti sociálně terapeutické dílny Radost.



Ti příští týden pro změnu navštíví basketbalisty. „Pozveme je do haly a uděláme jim trošku jinak koncipovaný basketbal. Strávíme spolu dvě hodinky. Dva tréninky už si u nás vyzkoušeli, my jsme se byli podívat v jejich dílně. Je to příjemné zpestření. Všechny to obohacuje, a kvůli tomu to děláme. Neděláme to z povinnosti, to by nebylo dobře. Od kluků cítím pozitivní odezvu. Hlavně v tělocvičně, kde vidí nadšení a radost z pohybu u lidí, kterým do vínku nebyla dána pohybová zdatnost,” popisuje Czudek.

Setkání s basketbalisty? Pro klienty velká odměna

Kavárna pro Radost sídlí v OC Silesia na Těšínské ulici, v provozu je od začátku května vždy v době od 8 do 15 hodin. „Váhali jsme, jestli máme na to, abychom provozovali kavárnu, ale řekli jsme si, že do toho půjdeme. Od Nadace Konto Bariéry jsme získali sponzorský dar, abychom mohli zakoupit kavárenské vybavení a zatím jsme z toho naprosto nadšeni. Všem se to líbí. Máme dobré ohlasy jak od klientů, jejich opatrovníků, tak i od našich zákazníků, kteří vždy odcházeli spokojeni,” pochvaluje si vedoucí sociálně terapeutické dílny Tereza Šenková.



Pro klienty dílny Radost jde o vítané zpestření. „Chtěli jsme, aby se dostali z dílen ven. Nemáme žádné takové možnosti, proto se nám tenhle nápad líbil. Chodí tady tak akorát lidí, aby klienti zvládli od začátku do konce obsloužit zákazníka. Je to pro ně oživení normální pracovní doby, kterou jinak stráví v dílnách výrobou různých předmětů. Naše výrobky mimochodem prodáváme i tady,” upřesňuje.

Setkání s basketbalisty si klienti užívali, oči jim zářily nadšením. „Mají to za odměnu. Baskeťáky mají moc rádi. Někteří z našich klientů jsou přímo skalními fanoušky basketbalu a pravidelně chodí na zápasy. Vždy si naplno užívají, že s basketbalisty mohou přijít do kontaktu. Jedna klientka tady dokonce přišla ve svém volném čase, jen aby si s nimi mohla dát kávu,” směje se Tereza Šenková.



A co další prohloubení spolupráce Charity Opava s basketbalisty? „Charita bude mít velké výročí a na podzim chystá řadu projektů. Rádi bychom společně něco vymysleli a zúčastnili se třeba divadelních představení a podobně, tedy pokud na nás zbudou lístky,” dodává s úsměvem sportovní ředitel BK Opava Petr Czudek.

Jan Šimek