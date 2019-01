Opava /FOTOGALERIE/ – Za cíl si dal konečné páté místo. Ke konci triatlonu ale zapojil všechny síly a z průběžné páté příčky si polepšil ještě o jedno místo nahoru. Trenér a triatlonista Petr Kopřiva byl jedním z Opaváků, kteří přispěli k celkovému úspěchu našich triatlonistů v nelehkém závodě.

„Jednoduše řečeno – závod byl hodně těžký,“ zhodnotil stručně sobotní terénní triatlon Petr Kopřiva. „Nemám rád horko, raději mám chlad, klidně i déšť. Dnes jsem se docela trápil, musel jsem se ochlazovat.“

„Už plavání bylo náročné. Když je takové vedro, tak člověk vstupuje do vody poněkud unavený. Jinak jsem s plaváním, s ohledem na to, že netrénuji, dost spokojen. Doplaval jsem asi minutu za prvními,“ komentoval Kopřiva první disciplínu triatlonu, 800 m plavání.

Známý opavský triatlonista byl ale nejvíce spokojený s cyklistickou částí terénního triatlonu. „Dokázal jsem sjíždět. Nejsem biker, jsem spíš silničář, přesto se mi na kole podařilo předjet nějakých pět, šest lidí. Jel jsem ale celkem naplno, takže mi nezbývaly síly do běhu,“ řekl Kopřiva.

Nejhorší potom byla pro Petra Kopřivu běžecká část. „Běh mi připadal už spíš jako pochod mrtvol, než normální běh, ale v závěru jsem se hecnul, poslední kilometr běžel naplno a předběhl jsem ještě jednoho borce,“ vyjádřil se o výborném zakončení opavského závodu Petr Kopřiva.

Také je mu jasné, kde vězí jeho mezery. „Je poznat, že nemám natrénováno, moc neběhám. Je znát, že mi pořádný trénink chybí. Na to, že tomu moc nedám, jsem spokojený. Teď dělám hlavně trenéra a na můj vlastní trénink už není tolik času.“

Spokojen byl také s tratí, která si zasloužila přísná měřítka „Byla hodně těžká, zvlášť v určitých pasážích. Celkově se mi ale líbila.“

Petr Kopřiva má jasno i o své budoucnosti. V současnosti se naplno věnuje trenérské činnosti. Jednou z jeho svěřenkyň je třeba výborná opavská plavkyně Adéla Solská. „Určitě bych chtěl momentálně pokračovat jako hobík, teď je pro mě důležitější práce.

Až se dostanu trochu na nějakou vyšší úroveň, chci se triatlonu zase dál věnovat na nějaké poloprofi až profi úrovni. Chtěl bych objíždět série Xterry po světě, Iron Mana, případně Havaj. Na to je ale zapotřebí čas – tak tři, čtyři hodiny tréninku denně, klid a prostor,“ zakončil Kopřiva.

Opavský triatlon vyzněl pro Insportline tým

Především vyčerpávající byl sobotní závod terénního triatlonu, který se konal v atraktivní přírodní scenérii okolo opavského Stříbrného jezera. Nesnesitelné tropické horko doprovázející odpolední závod nezpůsobovalo problémy jen amatérským závodníkům, ale také profesionálním triatlonistům.

Kvůli extrémnímu počasí byla před zahájením závodu zkrácena i běžecká trať. Závodu přihlížely, byť možná jen náhodou, i davy Opavanů, kteří si během krásného letního dne vyrazili osvěžit se na Sádrák. Sportovce čekalo v závodě, který byl zároveň součástí Xterra Challenge tour, moravskoslezského poháru a mistrovstvím moravskoslezského kraje v terénním triatlonu, celkem 800 m plavání, 28 km cyklokrosu a po zkrácení 5,5 km běhu okolo Sádráku.

Ani letní parno však nezabránilo ve spanilé jízdě opavským triatlonistům z Insportline týmu, kteří v náročném triatlonu zazářili hned několikrát. Vůbec největšího úspěchu dosáhl jednadvacetiletý Tomáš Matera, který ve finálním zúčtování porazil časem 1:50:01 druhého Václava Klakurku, a stal se tak absolutním vítězem terénního triatlonu u Sádráku.

Ještě z prvního okruhu cyklistického závodu odjížděl opavský závodník jako druhý, ale to se záhy změnilo a do běžecké části vstupoval mladý triatlonista z první pozice. To, co dokázal Tomáš Matera v mužské kategorii, se podařilo také jeho sestře Lucii, jež si odvezla prvenství v kategorii žen. S vysokou čtrnáctiminutovou rezervou porazila druhou Denisu Bartošovou. Celkově skončila osmnáctá.

Na start letošního opavského terénního triatlonu se postavilo 76 závodníků, někteří však soutěž vzdali po úvodních disciplínách, jiní byli donuceni skončit během cyklistické části, při které je postihly technické problémy. Do cíle jich dojelo třiašedesát. Pro ty, kteří si netroufli na hlavní závod, organizátoři připravili i zjednodušenou trať triatlonu na 200 m plavání, 8 km jízdy na horském kole a 2,5 km běhu.

Výsledky muži: 1. Tomáš Matera (Insportline) 1:50:01, 2. Václav Klakurka (Cyklo Brodek) +0:03:05, 3. Stanislav Najvert (Fialové kobry V3T) +0:10:05, 4. Petr Kopřiva (Insportline) +0:10:30, 5. Filip Lužný +0:10:41

Výsledky ženy: 1. Lucie Materová (Insportline Opava) 2:13:03, 2. Denisa Bartošová (Orlová) +0:14:09, 3. Hana Herberová (Opava) +0:18:28, 4. Jana Gřešková (Suché Lazce) +0:29:12, 5. Tereza Kramplová (TTC Olomouc) +0:38:50

Výsledky Xterra easy: 1. Radim Janovský (ED6U Elemeic) 0:44:51, 2. Jiří Kabaja (Opava) +0:02:04, 3. Kazimir Grycman (Ciechovice) +0:03:25, 4. Jiří Otrusina (SK Brno Žabovřesky) +0:03:29, 5. Pavel Pytela (HO Vrbno p. Pradědem) +0:03:59.

František Géla