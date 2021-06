Všichni společně dorazili před arboretum autobusem. Následně se basketbalisté ujali jednotlivých klientů a vyrazili na procházku rozkvetlou botanickou zahradou. Právě tak totiž přání obyvatel opavské Vily Vančurova znělo – výlet do arboreta.

„Do Ježíškových vnoučat jsme se přihlásili již podruhé, abychom udělali radost. Shodou okolností nám to opět vyšlo s Vilou Vančurova. Přání bylo výlet do arboreta, což je nám blízké. Čas je rovněž ideální, protože máme po finále, navíc je červen, vše krásně rozkvetlo, a proto jsme setkání zorganizovali v tomto období,“ přibližuje ředitelka marketingu BK Opava Alexandra Šimonová.

Právě ona loni na internetu hledala, jaký dobrý skutek by mohl klub v Opavě vykonat a narazila na výlet do stěbořického parku. Až poté zjistila, že je to opět přání zmíněného opavského zařízení pro seniory.

„Poprvé jsme se Ježíškových vnoučat totiž účastnili také s nimi. Znala jsem některé osoby kolem tohoto zařízení a chtěla jsem, aby basketbalisté udělali něco navíc, dobrou věc. Vilu jsem tedy oslovila, zdali by neměli zájem se s kluky setkat, máme tam totiž i nějaké fanoušky. Oni projevili zájem a my jsme k nim přijeli na besedu, která se setkala s velkým úspěchem,“ vzpomíná Alexandra Šimonová.

Úterní pobyt v arboretu neměl žádný oficiálně stanovený program, šlo o společnou procházku podle možností a sil klientů. Jedním z patnácti „Ježíšků“ se stal i pivot BK Opava Martin Gniadek.

„Zatím jsme na začátku, uvezl jsou svou svěřenkyni Martičku asi sto metrů, uvidíme, jak bude celé odpoledne probíhat. V arboretu jsem dnes poprvé. Takováto charitativní akce je pro mě velmi příjemná změna, navíc již je po sezoně, takže celkově to určitě vítám,“ usmíval se Martin Gniadek, klíčový muž stříbrného týmu.

Na akci nechyběla ani duše týmu, vedoucí družstva Petr Kivorchian. „Život není jen o basketbalu. Jsme rádi, že můžeme rozdávat radost i mimo palubovky,“ usmál se nejdéle sloužící člověk v BK Opava.