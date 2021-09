/FOTOGALERIE/ Oddělení rehabilitace CSS Hrabyně uspořádalo pro své obyvatele velké sportovní odpoledne. Do akce se zapojila padesátka handicapovaných sportovců, ti soutěžili v šesti disciplínách a k vidění byly zajímavé výkony.

Volby do Poslanecké sněmovny se konají ve dvou dnech, v pátek 8. října 2021 od 14.00 hodin do 22.00 hodin a v sobotu 9. října 2021 od 8.00 hodin do 14.00 hodin.