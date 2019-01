Opava - Okresní kolo Odznaku všestrannosti olympijských vítězů (OVOV) v pondělí hostila Základní škola Englišova v Opavě. Nechyběla zde ani někdejší olympijská medailistka a mistryně světa v trojskoku Šárka Kašpárková.

Jednou z disciplín, které děti musely absolvovat, byl také trojskok stylem, jemuž se v atletické hantýrce přezdívá žabák. | Foto: DENÍK / Petr Dušek

Dnes už jedna z legend české atletiky, která jako velká osobnost převzala záštitu nad opavským OVOVem, byla s úrovní a organizací celé akce nadmíru spokojena. Děti zaplavily běžecký ovál a jeho blízké okolí vedle Englišky a co nejlepšími výkony se snažily plnit jednotlivé disciplíny, kterých bylo hned několik.

Časy závodníků v cíli poctivě stopoval hlavní organizátor a ředitel Základní školy Englišova Jan Škrabal.

Nechyběl ani jeho zkušený a hlavně sehraný rozhodcovský tým. Žáci škol z opavského okresu se postupně posouvali po jednotlivých stanovištích. Ať už šlo třeba o trojskok stylem, jemuž se v atletické hantýrce neřekne jinak než žabák, hod dvoukilovým medicinbalem vzad, různé varianty přeskoků přes švihadlo anebo třeba „klikování" na čas.

Šárka Kašpárková měla pro Opavu jenom slova chvály. „Do Opavy se vždycky hodně těším, protože jde o jedno z nejlepších okresních kol. Když to srovnám s celou Českou republikou a pominu Prahu, opavský okres je jeden z největších," poznamenala význačná česká trojskokanka a jedním dechem dodala:

„Je tady spousta zkušených organizátorů. Úžasně to odsýpá. Chodím mezi dětmi. Ty se se mnou mohou třeba vyfotit. V Opavě máme čas, který jinde třeba nebývá kvůli tomu, že musím pomáhat s organizací."

Dříve frčel Odznak zdatnosti

Samozřejmě také Šárka Kašpárková se neubránila vzpomínkám na dobu, kdy i ona sama byla ve věku dětí, které se v pondělí zapojily do opavského OVOVu.

„Tehdy jsme měli Odznak zdatnosti. Jako děti jsme to hrozně prožívaly, protože bylo hned několik stupňů tohoto odznaku a všichni se chtěli dostat co nejvýše. Trénovalo se na to. Byla i celostátní finále. Po revoluci se to zrušilo, protože všechno, co bylo dříve, bylo špatné. Náš OVOV na Odznak zdatnosti navazuje," vracela se v čase bronzová medailistka z olympijských her v Atlantě.

V dnešní době, možná víc než kdykoliv jindy, je dost důležité, aby se takové akce konaly, protože děti bývají přišpendleny k počítači nebo televizi a spousta z nich na sportování, slušně řečeno, kašle.

Hlavní pořadatel a ředitel Englišky Jan Škrabal si v tomto směru i tak trochu postěžoval na systém českého školství. „Nejhorší je, že jsou povinné jen dvě hodiny tělocviku. Ještě třeba na školách, kde k tomu nemají dostatečné zázemí. Hřiště a tak dále. Učitel má tedy problém s tím, aby žáky nějakým způsobem motivoval," vysvětloval.

Opava má vynikající sportovní učitele

Pondělní okresní kolo ve slezské metropoli bylo důkazem toho, že když se do pořádání takové akce pustí lidé, kteří to dělají srdcem a hlavně s citem, musí být spokojeny všechny strany.

„Je vidět, že Základní škola Englišova uspořádala opravdu mraky závodů. Je zde zkušený tým lidí a všechno klape tak, jak má. Všichni vědí, co mají dělat. Když někdo potřebuje pomoc, pokaždé je někdo nachystaný. Děti sportují, účastní se takových závodů, takže ví, o čem to je," uznale pokyvovala Šárka Kašpárková.

Na své svěřence dohlíželi pověření učitelé z jednotlivých základních škol opavského okresu, které se do akce zapojily. Engliška je nejen v Opavě, co se týče sportu, na úplné špici. Posbírala řadu celorepublikových ocenění.

Jejího ředitele Jana Škrabala jsme se ovšem zeptali na to, zda jsou na Opavsku školy, kde to ze sportovního hlediska s dětmi umí také: „Ano, v tomto ohledu má Opavsko vynikající učitele. Vzhledem k tomu, že mám proježděnou celou republiku, to můžu bez jakýchkoliv okolků říct.

Celkově opavské školství je hodně vysoko a tělocvik do toho patří. Nehovořím přitom jenom o školách přímo z Opavy, ale z celého okresu."

Krajské kolo OVOV se 5. června uskuteční v Havířově.

Výsledky okresního kola OVOV (Opava)

Chlapci ročníku narození 2004: 1. Jan Backa (ZŠ Edvarda Beneše) 4 018 bodů, 2. Michal Glocman (Englišova) 3 258, 3. Jakub Dzida (Vrchní) 3 248

Chlapci r. n. 2003: 1. Adam Chalupa (Otická) 4 130, 2. Vojtěch Kroča (Šrámkova) 3 786, 3. Jan Hřivnáč (Komárov) 3 423

Chlapci r. n. 2002: 1. Ondřej Horák (Otická) 4 679, 2. Ondřej Backa (E. Beneše) 3 867, 3. Vojtěch Tomsa (E. Beneše) 3 622

Chlapci r. n. 2001: 1. Jan Vavříček (Englišova) 4 582, 2. Jiří Vrána (Šrámkova) 4 287, 3. Hynek Ondráček (Englišova) 4 184

Chlapci r. n. 2000: 1. Jiří Hudečka (E. Beneše) 5 164, 2. Lukáš Veřmiřovský (Mařádkova) 4 842, 3. Jiří Strakoš (Englišova) 4 814

Chlapci r. n. 1999: 1. Michal Kupčák (Englišova) 5 306, Tomáš Bělák (E. Beneše) 5 050, 3. Václav Klapetek (Slavkov) 4 545

Dívky r. n. 2004: 1. Tereza Kunčíková (Otická) 3 029, 2. Nikola Stošková (Hlučín Rovniny) 2 366

Dívky r. n. 2003: 1. Bára Němčanská (Otická) 3 479, 2. Alexandra Zdráhalová (Vítkov) 3 211, 3. Jana Černá (Vrchní) 2 563

Dívky r. n. 2002: 1. Zita Maršíková (Otická) 3 872, 2. Karolína Flašková (Šrámkova) 3 750, Kateřina Valíková (Englišova) 3 701

Dívky r. n. 2001: 1. Tereza Čepková 4 553, 2. Aneta Zátopková 4 476, 3. Tereza Kunzová 4 410 (všechny Englišova)

Dívky r. n. 2000: 1. Vendula Gerecká 4 639, 2. Klára Zemanová 4 609, 3. Hana Horáková 4 510 (všechny Englišova)

Dívky r. n. 1999: 1. Petra Králová (Englišova) 5 209, 2. Natálie Kociánová (E. Beneše) 4 997, 3. Lucie Kepáková (Hlučín Rovniny) 4 447

Celkové pořadí škol (prvních šest):

1. Englišova 27 559 bodů, 2. Kylešovice 24 912, 3. E. Beneše 24 551, 4. Šrámkova 23 120, 5. Mařádkova 23 053, 6. Hlučín-Rovniny 22 989

Petr Dušek