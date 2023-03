Opava vyrazila do Ústí nad Labem bez Radka Farského a Miroslava Kvapila. „Oba hráče nepustila do hry nemoc,“ vysvětloval opavský kouč Petr Czudek.

Slezané začali dobře. V první čtvrtině si vytvořili desetibodový náskok. „Vstup do utkání jsme měli velmi dobrý. Hlavně na útočné polovině se nám dařilo. Soupeř měl otevřené trojky, ty ale nedal,“ vracel se k první čtvrtině trenér BK Opava.

Opavský Slezan padl v Hodoníně, o play off se rozhodne ve středu

Jenomže na řadu přišla druhá čtvrtina a velký obrat v dění na palubovce. „Soupeř se začal trefovat z dálky. Dal nám ve druhé čtvrtině devětatřicet bodů a tím se dostal do pohody. My jsme snažili měnit obrany, ale domácí celek se nám zastavit nepodařilo,“ pokračoval v hodnocení utkání Petr Czudek.

Opava se dokázala do utkání vrátit. Ve čtvrté čtvrtině se dokonce přiblížili k domácím na tři body. „Bohužel jsme vždycky vyrobili nějakou hloupou ztrátu. Ústí vyhrálo zaslouženě, dalo sedmnáct trojek. Některé byly opravdu z těžkých pozic,“ doplnil hostující stratég.

Opava dala 106 bodů, přesto to na výhru nestačilo. „Je to super číslo. Kdyby mi to někdo před zápasem řekl, tak tomu neuvěřím. Bohužel na vítězství to nestačilo,“ povzdechl si Petr Czudek. Pozitivem na hostující straně byl výkon amerického pivota Dylana Carla.

Sluneta Ústí nad Labem – BK Opava 116:106 (20:30, 59:52, 90:82)

Body: Martin 26, Pecka 20, Hicks 19, Svejcar 16, Dailey 12, Johnson 10, Nábělek 6, Heinzl 4, Karlovský 3 – Šiřina 23, Mokráň 21, Zbránek 15, Carl 14, Slavík 10, Gniadek 9, Kouřil 8, Jurečka 6. Rozhodčí: Vyklický, Matějek, Jeřáb. TH: 19/27:11/18. Trojky: 17:15. Doskoky: 31:33. Fauly: 18:22. Diváci: 1061.