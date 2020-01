Jak probíhá příprava na ligový zápas z vašeho pohledu?

Příprava na zápas začíná už měsíc až dva dopředu, kdy se dávají do tisku termíny zápasů pro výlep na náš trolejbus, který jezdí po městě. S předstihem se domlouvají i partneři do poločasových soutěží. Asi dva týdny před zápasem se nechávají tisknout plakáty, které se dávají na výlepové plochy po městě a v okolí.

Týden před zápasem se dává do tisku barevná část zpravodaje, dva až tři dny před zápasem pak jde do tisku černá část zpravodaje s texty. V den zápasu je potřeba mít nachystány limity do pokladny a ke zpravodajům, z mincí jsou potřeba desetikoruny, dvacetikoruny a padesátikoruny, z každého druhu po sto kusech, při play-off ještě větší množství. Z papírových peněz pak stačí stokoruny a dvousetkoruny, ostatní se nasbírá od fanoušků při placení.

Finální příprava pak začíná asi dvě hodiny před utkáním, kdy se spustí pokladny, chystá se bufet, výčepy, musí se zaktualizovat čtečky ke vstupům, nachystat kamery pro on-line přenos, spustit světelná tabule, navést jména hráčů a nachystat reklamy partnerů a termín příštího zápasu. Pro zajištění zápasu je potřeba asi 30 lidí – pokladní, kontrola vstupu, prodej zpravodajů, výčepy, obsluha v bufetu, lidé u stolku časoměřičů, pouštění hudby, kameramani, komentář a střih on-line přenosu, pořadatelé.

Co máte konkrétně na starosti vy?

Mým úkolem na zápase je zajistit fungování vstupenkového systému, takže prodej v pokladně a kontrola vstupenek a permanentek, prodej zpravodajů. Během zápasu pak fotím pro potřeby klubu – na web a do zpravodaje, fotky se posílají i do novin a pro různé sportovní weby. Velká část práce je pak i po zápase – je potřeba sestříhat záznam z tiskové konference, zaktualizovat klubový web, sociální sítě. Celé to trvá asi dvě hodiny, takže po zápase obvykle odcházím z haly poslední.

Kolegyně Markéta má na starosti vše okolo jídla, nealka a piva. Dušan Štěnička a Kamil Vajda se starají o stolek časoměřičů, rozhodčí a delegáta. Pořadatele a ochranku má pod palcem Jirka Šíma. Většina lidí na basketu pracuje už řadu let, takže chodí na zápasy automaticky a každý ví, co a kdy má dělat. V poslední době se hlavně stolek časoměřičů omlazuje, nejvíc je to patrné na pozici komentátora, kde se pan Chlouba střídá s Honzou Krejčířem.

Jak moc vám pomáhá elektronický prodej vstupenek?

Dříve jsme používali bločky vstupenek, vše bylo bez míst a poměrně jednoduché, jen se dotiskl termín a soupeř. Elektronický prodej vstupenek je oproti tomu náročnější na provoz, ale podle mého komfortnější pro fanoušky. Jednak mají majitelé permanentek svá konkrétní místa, stejně tak v on-line předprodeji si každý může vybrat své místo a nemusí čekat ve frontě u pokladny. Lístky je možné koupit on-line až do začátku zápasu. Na běžný zápas se prodá asi 30 % vstupenek on-line, když ale přijde takový zápas jako naposledy s Nymburkem, je to i dvojnásobné množství.

Před zápasem s Nymburkem to byl asi větší nápor na celý systém nebo ne?

Systém funguje prakticky bez problémů, jestli se prodá lístků sto nebo tisíc, je pak už jedno. Jen se musí navýšit počet čteček u vstupu, protože jedním vstupem projde pohodlně asi 700 osob, potom už se tvoří delší fronty. Úzkým místem je pro nás prodej lístků v pokladně. Jednak jsou tam jen tři prodejní místa a potom každé prodejní místo musí být vybaveno notebookem a termotiskárnou, jejichž cena je asi pětadvacet tisíc. Proto jsou on-line jen dvě okýnka a třetí prodává předtištěné vstupenky.

Dá se přesně určit počet diváků?

Počet diváků v hale víme přesně, čtečky jsou připojeny na internet, takže se počet diváků v hale asi co 10 sekund aktualizuje. K výslednému číslu ze systému se pouze připočítávají skupiny, které nejdou přes hlavní vchod – třeba děti z přípravek, když mají vystoupení. Po zápase pak máme statistiku, kolik bylo průchodů fanoušků s permanentkami či kolik bylo kterých vstupenek – základních, pro mládež, pro seniory, ZTP, rodinných.

Součástí je zápasový zpravodaj, vyplatí se dělat? Nebo je to spíše doplněk?

Zpravodaj na basket patří, jsou v něm vždy aktuální informace, rozhovory, soupisky, výsledky, tabulka, část textů se objevuje na sociálních sítích a na našem webu. Náklad je obvykle 300 ks, asi padesát se použije pro hráče, stolek časoměřičů, partnery, rozhodčí a soupeře. Zbytek se prodává. Je zajímavé, že počet prodaných kusů se moc nemění, i když je na utkání více lidí. Na jedno utkání byl zpravodaj zdarma, protože ho zaplatil jeden z partnerů, který tam měl reklamu. Tehdy se ho rozdalo dvojnásobné množství.

Nově spolupracujete i na chodu občerstvení…

Ještě když jsem jezdil na venkovní zápasy Ligy mistrů, jsem si vždy všímal, jak se co kde dělá. Před sezonou jsme se pak v klubu bavili, co by se dalo pro diváky zlepšit, a výdej občerstvení byl jedním z návrhů. Inspirovali jsme se systémem, který měli v Bonnu – hala byla větší a na basket tam chodilo i více lidí. Měli několik prodejních míst, vždy na konkrétní sortiment – nealko, pivo, víno, preclíky, pizzu a třeba pro děti i kompletní sortiment sladkostí Haribo. Zlepšit výčep piva jsem si vzal na starost, nejprve došlo k přesunu do nového okna pod tribunou, vyměnilo se chlazení a daly se nové výčepní stojany. Sudy s pivem se dávají k výčepu dříve, aby nepěnilo. Když mám před zápasem vše hotovo, pomůžu občas s čepováním, protože to je čas, kdy je tam největší nápor. Díky přesunu výčepu s pivem se rovněž mohl zřídit výčep na kofolu v bufetu.