Chtěli jsme do Brna vyrazit s vedením 2:0. Ve čtvrtfinálové sérii s USK se nám to nepodařilo, dostali jsme se tím pod obrovský tlak. Nyní trochu cítím, že máme splněno, ale nechceme se uspokojit. Čím dříve bude série ukončena v náš prospěch, tím to bude lepší. V prvním semifinálovém zápase exceloval Keenan, který dal deset trojek, takový individuální výkon se jen tak nevidí. Další se přidali. Všichni jsme věděli, že druhé utkání bude v jiné režii. Brno lehce něco pozměnilo, nikdo nemohl čekat, že dáme znovu jednadvacet trojek s pětašedesátiprocentní úspěšností. To už je na úrovni Nymburka. Jsem rád, že jsme druhé utkání zvládli. Vedli jsme od začátku do konce. Byly momenty, kdy soupeř přirážel, byl na pěti bodech. Měl pár zakončení, ale neskóroval a my jsme to udrželi.

Série s pražským USK ukázala, že opavský tým podal týmový výkon. Nebylo to jen o dvou hráčích. Najednou se musel obejít bez Kuby Šiřiny. V pondělí vás táhl Gumbs, v úterý zase Gniadek…

To jsme si řekli v kabině, když se zranil Kuba Šiřina, že to není o tom, že hraje jeden hráč a ostatní se budou dívat, že je třeba, aby každý vzal zodpovědnost na sebe. S obranou nemám problém, ale v útoku to někdy vypadalo, že si hrajeme na schovku. V momentě, kdy se Kuba zranil, se tým semkl. Nyní se stává, že jednou vyletí ten, podruhé jiný hráč. Řekli jsme si, že je potřeba potlačit ega, že nám jde o společný úspěch a ne o to, kdo dá dvacet bodů. Martin Gniadek třeba v prvním poločase nevystřelil na koš a ve druhém dal dvacet bodů. To je to, co by nás mělo zdobit.

Nyní se série stěhuje do Brna, a to je doma silné, což ukázalo v sérii s Pardubicemi…

Play-off je jiná soutěž. Brno porazilo doma čtyřikrát silné Pardubice, to svědčí o tom, že si doma věříte a máte tam podporu fanoušků. Očekáváme jiné, sebevědomější Brno, než bylo u nás. Hlavně pak u mladších hráčů, kteří si budou více věřit v domácím prostředí než u nás ve „žlutém pekle“.

Dá se očekávat, že si Brno bude více všímat Gumbse?

Určitě bude Keenan jeden z těch, na kterého se budou chtít zaměřit. Budou ho chtít odstavit od míče, snažit se, aby jeho útočný potenciál byl co nejmenší. Ale já myslím, že jsme vyvážený tým. Věřím, že se přidají další hráči a budeme se bavit o nových X faktorech série.

Cíl Opavy je postup do finále, ale také naplnit halu. K pokoření dvoutisícové hranice vám chybí kousek…

Je to pěkné, lidé přišli, a to i přesto, že pondělí, úterý jsou šílené termíny. Věřím, že kdyby se hrálo pátek, sobota nebo neděle, tak dvoutisícovka je pokořena. Jsem moc rád, že lidi i v tak netradičních termínech nás přijdou povzbudit. Tlačí nás dopředu, dávají nám energii a pokud je to s dobrým koncem, tak fanoušci odcházejí domů spokojení.