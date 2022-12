Vstup do sezony jsme měli myslím dobrý. Pět výher a jedna porážka nebyly špatnou bilancí. Bohužel pak přišla nepříjemná ztráta s Olomouckem, která odstartovala naše nepříliš povedené období. Do hry se promítly změny v kádru, které nebyly malé. Když k tomu připočteme zranění a nemoci, tak se to muselo někde projevit. Na druhou stranu liga je velice vyrovnaná. Týmy od prvního do osmého místa jsou od sebe na dvě tři výhry.

Máte za sebou dva velké zápasy, a to v Levicích a Nymburce, které jste měli skvěle rozehrány, nakonec jste je ale nezvládli. Přitom na levické palubovce to vypadalo ve třetí čtvrtině, že vám postup nikdo nevezme.

Je pravda, že v poločase i ve třetí čtvrtině jsme měli zápas rozehraný velmi dobře. Možná, že v hlavách jsme už viděli jasný postup. Jenomže domácí se semkli a i díky skvělým fanouškům zápas otočili ve svůj prospěch a nakonec vyhráli i potřebným bodovým rozdílem, který potřebovali. Ač to nerad říkám, zaslouženě vyhráli a postoupili.

Obdobně dobře rozehrané utkání jako v Levicích jste měli i v Nymburce, kde jste dokonce ve druhé čtvrtině vedli o sedmnáct bodů. Co se stalo?

Co k tomu říci… Všichni, kdo basketbal sledují, ví, že Nymburk letos není to, co býval a už třikrát letos prohrál, naposledy doma s Kolínem. Věděli jsme, že šance na úspěch tam je, což se ukázalo v prvním poločase, ve kterém jsme dokázali vést sedmnáctibodovým rozdílem. Bohužel naší laxností v útoku, kdy jsme jim naházeli balony do rukou zbytečnými ztrátami, tak jsme jim dovolili se do poločasu přitáhnout na sedm bodů a potom už klasicky Nymburk ve druhém poločase trochu více zabral v obraně i v útoku a my už jsme bohužel nedokázali aplikovat do hry to, co v prvním poločase, a to co fungovalo.

Jak z toho ven, abyste se zpátky naladili na vítěznou vlnu?

V první řadě se musíme dát zdravotně dohromady. V šatně stále koluje nějaký bacil. Postupně zasahuje téměř všechny hráče. Musíme dobře potrénovat a věřit, že to zase zlomíme. Nyní máme před sebou čtyři zápasy, z toho tři doma, které bychom měli vyhrát. Když se nám to povede, tak psychika i sebevědomí se nám zvednou.

Z Petra Czudka se stal nadšený pejskař. Vánoce bere jako zastavení času

Pojďme nyní mimo basketbal. Nedávno se vaše rodina rozrostla o syna Jakoubka, takže z tohoto pohledu vás čekají úplně jiné Vánoce, než tomu doposud bývalo.

(usměje se) Je to tak. Sám nevím, co od toho očekávat. Určitě nám to naruší harmonogram Vánoc, jaké jsme mívali v minulosti. Ale neskutečně se na Vánoce těšíme a užijeme si je, co nejvíce to půjde.

Změnou bude i to, že vy osobně si zvykáte na kapra, co se týká štědrovečerní večeře…

Ano, odmalička jsem nejedl ryby, tím tuplem kapra, který mi smrděl rybinou. Ale od doby, co mě manželka, respektive tchyně pod nátlakem donutili sníst kapra, tak sem tam si ho dám.

Jak to máte s dárky? Chodíte po obchodech, nebo je sháníte přes e-shopy?

Nemám rád chození do obchodu, protože to, co se děje v nákupních centrech, je čiré bláznovství. Lidé si stěžují, že nejsou peníze, ale obchody před svátky přitom praskají ve švech, je to doslova masakr. Osobně nakupuji přes internet. A malému víceméně nekupujeme nic, protože nyní dostal tolik věcí a hraček, že jsme s tím doslova zavaleni. Tím ale nechci říci, že by pod stromečkem nic nenašel. Hlavní ale je užít si svátky společně.

Co vy osobně si přejete pod stromečkem?

Vyloženě si nic nepřeji. Hlavně, ať jsme všichni zdraví.

A jak to máte s tradicemi?

Klasika. Ale jedna velká tradice u nás v ulici je, a to, že sousedka od naproti pořádá každý Štědrý den ve dvanáct hodin punčové a svařákové setkání pro všechny lidi z ulice. Všichni se u ní sejdeme a vloni to bylo dost zajímavé v tom, že jsme odcházeli okolo patnácté hodiny, kdy už těch svařáků bylo více a všichni šli domů ve veselé náladě.

A co malý? Už ho umíte přebalit?

Snažím se manželce pomáhat, co to jde. Hlavně s domácím úklidem. A malého, toho zvládnu přebalit s přehledem.