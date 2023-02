Opavským vstup do utkání příliš nevyšel. Byť nejprve vedli po trefě Carla, vzápětí nabrali šestibodové manko. Z něj sice ukrojil Šiřina trojkou a proměněnými dvěma šestkami, jenže Severočechům padalo, na co sáhli. Úspěšnost pokusů ze tříbodové distance měli v jednu chvíli více než osmdesát procent, zato domácím trojka ne a ne spadnout. Ze třinácti pokusů se ujaly jen dva. I proto Slezané ztráceli na ústeckého soupeře v poločase šestnáct bodů.

„Čekal jsem, že na soupeře vlétneme s velkou energií, ale to se nestalo. Ústí hrálo v pohodě, s přehledem. My jsme točili dvanáct lidí, ale nebyl nikdo, kdo by zvedl prapor,“ nechápal opavský trenér Petr Czudek.

Opava padla v Ústí. Sráží nás stupidní chyby, řekl trenér

Opavští se nerozstříleli ani ve zbývajících dvou čtvrtinách, naopak. Byť nakonec z náskoku soupeře kus ukrojili, na výhru to stačit nemohlo. „Chtěli jsme utkání ještě zlomit, ale nepodařilo se nám to. Byla to křeč. Omlouváme se fanouškům i vedení. Je to obrovská škoda. Chtěli jsme tady pořádat final four, ale i takový je sport,“ pokračoval Czudek.

„Někteří hráči mě zklamali přístupem. Nevím, jak byli mentálně připraveni, ale to jde za mnou. Jde o to sednout si a říct si, jak jsem schopen kluky namotivovat, nebo ne. Možná už jsem vyčpělý a kluci už na některé věci nereagují. Musíme najít řešení, protože to není dobrá sezona. Jsem obrovsky zklamaný,“ přiznal zkušený kouč.

Český pohár - čtvrtfinále: (středa 1. 2. 2023):

BK Opava – SLUNETA Ústí nad Labem 90:102 (27:34, 47:63, 63:81)

Body: Farský 27, Šiřina 19, Mokráň 12, Zbránek 9, Carl 8, Kouřil 7, Gniadek 6, Švandrlík 2 – Svejcar 29, Pecka 25, Martin 14, Nábělek a Karlovský po 12, Maděra a Johnson po 4, Hicks 2. Rozhodčí: Kučírek, Kec, Linhart. TH: 26/16 - 22/16. Trojky: 6:14. Doskoky: 39:37. Fauly: 23:24. Diváci: 1120.