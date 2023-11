/FOTOGALERIE/ Ani ve čtvrtém utkání letošní Ligy mistrů se opavští basketbalisté neradovali z vítězství. Na palubovce Palais des Sport od úvodních vteřin tahali za kratší konec provazu. Domácí Dijon měl jasně navrch a s přehledem vyhrál 99:64. Opavě nemohla k lepšímu výsledku ani nová americká akvizice Marques Townes.

Opava se představila v Dijonu | Foto: JDA Bourgogne Dijon

Opava chtěla navázat na první poločas duelu z Vilniusu. To se ji ale až tak úplně nepovedlo. „Měli jsme strach ze vstupu do utkání. Nemyslím si ale, že jsme začali, až tak špatně,“ vracel se k zápasu Kryštof Vlček, jeden z asistentů trenéra Petra Czudka. Ovšem přišla druhá desetiminutovka a v ní Slezané úplně vyhořeli. „Přišel úsek, ve kterém jsme úplně propadli a prohráli ho 1:17. To rozhodlo,“ podotkl asistent BK Opava. „Nebyli jsme si schopni vytvořit žádnou střeleckou pozici a nebo jsme z nich uhýbali,“ zlobil se Kryštof Vlček. „Z naší strany to byla jedna velká bezmoc,“ přiznal.

VIDEO: Opavský trenér David Zach nejen o utkání Ligy mistrů v Dijonu

Opava se i přes nepříznivý vývoj snažila s výsledkem něco udělat. „Kluci to nezabalili. Těší nás útočný doskok. Dobře zahrál Adam Pecháček. Byl to jeho nejlepší zápas v opavském dresu. Vedle bodů se začal konečně pod košem rvát, přesně tohle od něj očekáváme,“ zdůraznil Kryštof Vlček.

Premiéru v opavském dresu si odbyl Marques Townes. „Je velká škoda, že s námi nehrál alespoň jedno utkání v KNBL. Umí dát do hry spoustu energie a dobře řídí hru. Věřím, že jeho výkonu půjdou hodně rychle nahoru,“ zakončil Kryštof Vlček.

JDA Bourgogne Dijon - BK Opava 99:64 (26:16, 49:24, 80:45)

Body: Hunt 21, Caver 17, Holston 16, Dokossi 13, Alingue 10, Chikoko 7, Hrovat 6, Oniangue 3, Ducoté 2, Lazic 2, Kangudia 2 - Pecháček 16, Townes 11, Puršl 9, Švandrlík 8, Mokráň 8, Farský 4, Gniadek 3, Jurečka 3, Kouřil 2. Rozhodčí: Lanzarini, Mavisu, Karabilecen. TH: 17/22:12/17. Trojky: 10/35:8/31. Doskoky: 38:40. Fauly: 20:21. Diváci: 2159.