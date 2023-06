„Byl to neskutečný zápas, s neskutečnou atmosférou,“ rozplýval se po utkání Luděk Jurečka. „Je nepopsatelné, co se nám podařilo. Jsem taky strašně rád, že už do Děčína nemusíme. Urvali jsme to u nás, před skvělými fanoušky, co více si přát,“ usmíval se trojkový specialista.

Opava působila nervózním dojmem. To ale případ Larryho nebyl. „Kluci přiznali, že nervózní byli. Osobně jsme ale nic necítil. Ono vždy se říkává, že poslední krok bývá nejtěžší. Věděli jsme, že to musíme ubojovat. Čtvrté finále bylo opravdovou bitvou. Děčín se nevzdal, makal, a to i přesto, že mu chyběli dva klíčoví hráči. Ukázali, že jsou pravými válečníky. Svou kůži nedali zadarmo,“ řekl na adresu finálového protivníka Luděk Jurečka.

Prodloužení se opavský veterán nebál. „Říkal jsem si, že máme ještě pět minut, že to zvládneme a to se taky stalo,“ konstatovala opavská opora.

VIDEO: Zlatý opavský večer v sestřihu. Šířovy koše, Czudek, diváci, korunovace

Během zápasu si Luděk Jurečka zapsal čtyři trojky, dvě z toho přišly v prodloužení. „Musel jsem to vzít na sebe, očekávalo se to. Když jsem měl trošku možnost, zvedl jsem to. Jsem rád, že mi tam něco spadlo,“ pousmál se devětatřicetiletý křídelník.

Byť je druhým nejstarším hráčem ligy, tak sil měl na rozdávání. V posledních dvaceti minutách snad neslezl z palubovky. „Se silami problém nemám. Starám o sebe, cítil jsem se skvěle, i když nožky nejely, jak by měly, z ruky mi tam něco spadlo,“ poznamenal Luděk Jurečka.

Opava po dvaceti letech urvala mistrovské zlato. Přitom před play-off se s ní příliš nepočítalo. „Říkal jsem si, že potřebujeme třináct výher k titulu a ono to nakonec vyšlo. Máme tým, který play-off hrát umí. Porazili jsme první, druhého i třetí. Titul je tak ve správných rukou,“ zakončil Luděk Jurečka, který s Opavou prodloužil kontrakt o další rok.