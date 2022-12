Opavský celek vstoupil do zápasu dobře. Ve druhé čtvrtině šel do vedení. Když se v závěru druhého hracího období trefil z perimetru Švandrlík nevypadalo to se slezským výběrem vůbec špatně. Navíc když ve druhé půli utekl Zbránek, vedli Opavští o patnáct bodů.

„Domácí v té chvíli vypadali rezignovaně. Vůbec se nevraceli,“ řekl Kryštof Vlček, asistent trenéra Petra Czudka. Domácí celek ale držel slovinský sniper Miha Lapornik. „Trefoval se hodně z dálky. My jsme mu to až na dva případy dělali těžké. I tak se ale trefoval,“ pokračoval hostující trenér. „Levice se začaly k nám přibližovat. Daly šťastné střely a my jsme začali být nervózní. Začali jsme si hlídat podvědomě šestibodový bodový polštář a to bylo špatně. Domácím vlili do žil energii skvělí fanoušci a my jsme už s výsledkem nedokázali nic udělat,“ posteskl si Vlček a dodal: „Rozhodly také naše ztráty. V prvním poločase jsme měli dvě, ve druhém třináct, což je moc.“

Tabulka opavské skupiny byla extrémně vyrovnaná. Všechny týmy měly na konci bodů a rozhodovalo skóre. Slezany skončili třetí. „Jsme strašně zklamaní. K postupu jsme měli blízko, bohužel to nevyšlo,“ zakončil Vlček.

Patrioti Levice - BK Opava 94:80 (26:27, 42:54, 60:67)

Body: Lapornik 37, Freeman 29, Kovac 9, Kotásek 8, Bojanovský 6, Bachan 4, Wade-Chatman 1 - Šiřina 26, Bassett 17, Švandrlík 11, Mokráň 9, Farský 7, Kvapil 4, Slavík 4, Zbránek 2.Rozhodčí: Sahin, Meszaros, Sakaci. TH: 25/32:15/16. Trojky: 11/32:9/34. Doskoky: 39:31. Fauly: 20:26. Diváci: 1300.